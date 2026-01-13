Un bulgar s-a dus la bancă să schimbe în euro trei canistre pline cu monede leva. Ce a urmat

Un bărbat din Bulgaria s-a dus la bancă să schimbe în euro trei canistre pline cu monede leva, scrie presa de la sud de Dunăre, care evidențiază dificultățile cu care se confruntă încă mare parte din populație după trecerea la moneda unică europeană.

În primele zile de la introducerea monedei euro în Bulgaria, unele sucursale bancare s-au confruntat cu perturbări serioase, deoarece cetățenii s-au grăbit să schimbe sume mari de leva în euro, în special monede, scrie Novinite.

Petya Dimitrova, președinta Asociației Băncilor din Bulgaria, a declarat postul de televiziune bTV că, într-un caz, un client a adus trei canistre pline cu monede, ceea ce a încetinit operațiunile pentru alți clienți.

În ciuda dificultăților, băncile au procesat însă toate schimburile și nu vor percepe comisioane pentru monede sau bancnote în primele 6 luni ale tranziției la euro. Orice comisioane eronat aplicate au fost deja rambursate.

Presiunea asupra sistemului bancar a fost fără precedent. În primele două zile lucrătoare, aproape 240.000 de persoane au vizitat sucursalele, fiind manipulate peste 30 de milioane de bancnote și monede, cu o greutate de aproximativ 150 de tone.

Notificări în avans ale băncilor pentru schimburi de peste 30.000 de leva

Dimitrova a remarcat că astfel de volume sunt de neegalat în istoria sistemului bancar bulgar. Pentru a organiza mai bine procesul, băncile solicită acum o notificare cu trei zile lucrătoare înainte pentru schimburile care depășesc 30.000 leva (15.380 euro), în timp ce tranzacțiile de peste 5.000 euro necesită o declarație a originii fondurilor, în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor.

Reducerile temporare ale limitelor de retragere de la bancomate, raportate la început, au fost măsuri pe termen scurt pentru a asigura servicii mai fluide. În prezent, toate sucursalele funcționează normal și au suficient numerar în euro la dispoziție.

În ianuarie, pentru a preveni aglomerarea suplimentară a sucursalelor, băncile vor deschide peste 100 de sucursale suplimentare sâmbăta, iar cetățenii sunt încurajați să utilizeze plăți fără numerar ori de câte ori este posibil pentru a reduce volumul de muncă.

„Tranziția la euro este un test serios pentru sistemul bancar, dar acesta funcționează eficient”, a concluzionat Dimitrova.

