Cine va conduce TAROM până la numirea unui nou director general. A fost numit un șef interimar

14-01-2026 | 11:07
Consiliul de Administraţie al TAROM a decis numirea lui Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei, începând din 15 ianuarie.

Claudia Alionescu

"Mandatul domnului Costaş Bogdan debutează efectiv din data de 15 ianuarie, odată cu încetarea contractului de mandat al domnului Costin Iordache. Astfel, toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al TAROM şi a statului român reprezentat de MTI, în calitate de acţionar al TAROM", se arată într-un comunicat al companiei, remis miercuri Agerpres.

Directorul general Costin Iordache și-a anunțat demisia „din motive personale”, conform unui comunicat publicat de TAROM în 24 decembrie.

Potrivit sursei citate, în 2026 TAROM urmează să îşi actualizeze planul de business, ţinând cont atât de tendinţele pieţei concurenţiale în care îşi desfăşoară activitatea, cât şi de planul de restructurare care are ca termen agreat data de 30 decembrie a.c.

Attila Cseke
Cseke Attila acuză „fentarea” impozitelor locale. Guvernul pregătește reguli mai stricte pentru contribuabili
Bogdan Costaș

"Consiliul de Administraţie al TAROM a luat în calcul asigurarea continuităţii activităţii companiei şi prioritizarea acţiunilor asumate. Obiectivul principal al echipei de management rămâne implementarea planului de restructurare şi a planului de afaceri pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă, sustenabilă pe termen mediu şi lung. În conformitate cu acest obiectiv, toate acţiunile relevante asumate de companie sunt îndeplinite sau în curs de derulare", se menţionează în comunicat.

Ce calificări are Bogdan Costaș

Bogdan Costaş, licenţiat în Management, Ştiinţe Juridice şi Marketing, are o experienţă în management de 20 de ani în companii precum ROMATSA, ROMAERO, Aviaţia Utilitară Bucureşti sau IAR Ghimbav. Acesta deține o licenţă de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pe Robinson R22 şi R44, două dintre cele mai utilizate modele civile de instruire şi zbor privat, recunoscute pentru cerinţele ridicate de precizie şi disciplină în pilotaj.

Tot mai mulți copii ajung la școală cu dificultăți de comunicare, arată un studiu. Efectele expunerii timpurii la ecrane

Sursa: Agerpres

