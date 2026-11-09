Duminică, 8 noiembrie, Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, s-a alăturat membrilor familiei regale britanice, inclusiv Reginei Camilla, la ceremonia anuală care are loc întotdeauna în al doilea weekend din noiembrie și îi comemorează pe cei din Regatul Unit și din țările Commonwealth-ului care și-au pierdut viața în războaie, potrivit People.

În memoria Prințesei Diana, care a murit în 1997, Kate și-a accesorizat ținuta complet neagră cu o pereche de cercei cu perle Collingwood, pe care Diana îi primise drept cadou de nuntă și care fac acum parte din colecția Prințesei de Wales.

De asemenea, Kate a purtat o broșă cu trei maci roșii, despre care se crede că îi comemorează pe cei trei frați ai străbunicii sale, Olive Middleton, care au luptat și au murit în Primul Război Mondial.

Semnificația accesoriilor purtate de Kate Middleton

Simbolul macului roșu, despre care se crede că își are originea în poemul „In Flanders Fields”, scris de John McCrae, este folosit din 1921 pentru comemorarea militarilor care și-au pierdut viața în războaie. În Regatul Unit, broșele cu maci sunt vândute de organizația Royal British Legion pentru a strânge fonduri destinate veteranilor.

În timp ce Prințesa Kate a urmărit ceremonia de pe balconul clădirii Foreign and Commonwealth Office, alături de Regina Camilla, în vârstă de 79 de ani, alți membri ai familiei regale, inclusiv soții lor, Prințul William și Regele Charles, au depus coroane de flori la monumentul comemorativ.

Ceremonia a inclus și un moment de reculegere de două minute

„Îi onorăm pe toți cei care au servit și continuă să servească pentru apărarea libertății noastre”, se arată într-o postare publicată pe contul comun de Instagram al Prințului și Prințesei de Wales, alături de mai multe fotografii de la ceremonie.

„În Duminica Comemorării, ne amintim de cei care și-au dat viața în timpul serviciului și reflectăm asupra impactului de durată al sacrificiului lor. Îi comemorăm astăzi și întotdeauna. Să nu uităm niciodată.”

Pentru această ocazie, Prințesa Kate a ales o rochie neagră cu buline, accesorizată cu o curea în talie, și pantofi negri cu toc și barete la spate. Prințul William, în vârstă de 44 de ani, a purtat un costum clasic bleumarin și o cravată cu dungi.

Prințul Harry și Meghan Markle au lipsit de la ceremoniile familiei regale

Prințul Harry și Meghan Markle au lipsit de la evenimentele organizate de familia regală cu ocazia Remembrance Sunday, deși ducele și ducesa de Sussex s-au întors în Regatul Unit împreună cu copiii lor la sfârșitul lunii august.

Cei doi nu mai sunt membri activi ai familiei regale și nu participă la ceremoniile regale oficiale.

Prințul Harry, în vârstă de 42 de ani, a marcat Duminica Comemorării printr-o apariție individuală la o ceremonie organizată în micul oraș Brackley, din Northamptonshire.

Acesta a purtat medaliile sale militare și o broșă cu mac roșu, în timp ce a discutat cu ceilalți participanți și cu locuitorii din zonă.