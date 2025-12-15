Primul suspect din atacul de la Universitatea Brown va fi eliberat. Autoritățile nu cunosc deocamdată motivația atacatorului

La peste 24 de ore de la atacul armat care a zguduit campusul Universităţii Brown din Providence, soldat cu doi studenţi ucişi şi nouă răniţi, autorităţile americane recunosc că investigaţia este departe de a fi clarificată.

Oficialii oraşului Providence au anunţat duminică faptul că persoana reţinută în urma atacului armat de la Universitatea Brown va fi eliberată, în condiţiile în care ancheta nu a dus, deocamdată, la formularea unor acuzaţii. Informaţia a fost relatată de Associated Press şi Reuters, transmite news.ro.

Atacul, produs sâmbătă după-amiază, a declanşat ore întregi de haos în campusul universitar din Ivy League şi în cartierele învecinate, sute de agenţi de poliţie fiind mobilizaţi pentru a-l căuta pe atacator. Studenţii şi personalul au primit ordine repetate de a se adăposti, iar alerta de securitate a fost menţinută până târziu în noapte. Deşi alerta a fost ridicată duminică dimineaţă, autorităţile nu au oferit nici până acum informaţii despre un posibil motiv al atacului.

Ulterior, anchetatorii au anunţat reţinerea unui suspect, un bărbat de 24 de ani din statul Wisconsin, potrivit unor surse apropiate investigaţiei. Colonelul Oscar Perez, şeful poliţiei din Providence, a declarat însă că nimeni nu a fost pus sub acuzare şi a refuzat să confirme dacă bărbatul reţinut are vreo legătură directă cu atacul. El a precizat totodată că autorităţile nu caută alţi suspecţi în acest moment.

Bărbatul a fost reţinut într-un hotel Hampton Inn din Coventry, Rhode Island, la aproximativ 32 de kilometri de Providence, unde poliţişti şi agenţi federali au desfăşurat percheziţii timp de mai multe ore. Cu toate acestea, într-o conferinţă de presă susţinută ulterior, primarul oraşului Providence, Brett Smiley, alături de oficiali locali şi statali, a anunţat că persoana respectivă va fi eliberată, ancheta urmând „o direcţie diferită”.

„Nu am rezolvat încă acest caz, dar sunt încrezător că o vom face în viitorul apropiat”, a declarat procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha. El a refuzat să ofere detalii despre motivele reţinerii iniţiale, limitându-se la a spune că existau „suficiente dovezi” pentru a justifica măsura la acel moment.

Fotografia suspectului, distribuită

Autorităţile au mai precizat că persoana surprinsă de camerele de supraveghere şi distribuită public într-un videoclip rămâne principalul individ căutat. Directorul FBI, Kash Patel, a declarat într-o postare pe platforma X că reţinerea a fost posibilă după folosirea unor date de geolocalizare obţinute de o echipă specializată în analiza comunicaţiilor mobile.

Atacatorul a fugit după ce a deschis focul într-o sală de clasă din clădirea de inginerie şi fizică Barus & Holley, unde uşile exterioare erau descuiate din cauza examenelor în desfăşurare. Oficialii au publicat imagini cu o persoană îmbrăcată în negru, surprinsă în apropierea clădirii, despre care se crede că ar fi purtat şi o mască.

Atacul a avut loc într-unul dintre cele mai sensibile momente ale anului universitar, în plină sesiune de examene finale. Conducerea Universităţii Brown a decis anularea tuturor cursurilor, examenelor şi proiectelor rămase pentru acest semestru şi le-a permis studenţilor să părăsească campusul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













