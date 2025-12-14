Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident

Doi studenți au fost uciși, iar alte nouă persoane au fost rănite, după un atac cu armă de foc petrecut în campusul unei dintre cele mai prestigioase universități americane - Brown, din Rhode Island.

Acolo învață și patru studenți din România. Atacatorul a fugit, dar ulterior poliția a anunțat că a reținut o persoană.

Au fost mobilizate importante forțe de poliție pentru capturarea suspectului, filmat de o cameră de supraveghere, în timp ce părăsea campusul universității Brown, din Providence, Rhode Island.

Brett Smiley, primar Rhode Island: „Pot să vă spun că avem în detenție o persoană de interes, implicată în atacul armat”.

Atacatorul, descris ca fiind un bărbat de aproximativ 30 de ani, a împușcat studenți într-o sală de curs, aflata la primul etaj al clădirii facultății de inginerie, unde ușile exterioare fuseseră deblocate și aveau loc examene.

Student: „Era o nebunie: mașinile de poliție veneau una după alta, și eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Am ieșit din mașînă și am alergat spre zona unde era agitație. Am văzut că cineva zăcea pe jos, ceea ce m-a șocat foarte tare... Încercau să îi resusciteze”.

Student: „Lucram în laborator împreună cu încă trei prieteni. Mi-au spus că au primit o notificare despre un atac cu împușcături, într-o clădire apropiată.. Așa că am decis să blocăm toate ușile, să stingem și luminile și să ne ascundem sub birouri”.

Peste 400 de polițiști și agenți federali au intervenit la fața locului.

Student: „Am mai primit o notificare că poliția vrea să evacueze pe toată lumea, pentru a putea verifica toate colțurile clădirii, îl căutau pe atacator, credeau că se ascunde în clădirea Ingineriei. În acel moment, prietenii mei au decis să deschidă ușa pentru a permite poliției să intre și să verifice laboratorul și să confirme că noi nu avem legătură cu atacul, suntem studenți”.



Universitatea, una dintre cele mai vechi și prestigioase din Statele Unite, care are peste 11.000 de studenți a fost plasată în lockdown. Studenților din diferite zone ale campusului li s-a cerut să rămână la adăpost, până când poliția i-a putut escorta în siguranță.

Student: „Am primit cam 10-11 actualizări oficiale prin email de la universitate, dar multe au fost confuze. Ni s-a spus să pregătim un bagaj de urgență cu pături, periuță de dinți și cele necesare, în caz că trebuie să fim evacuați”.

Doi tineri au fost uciși. Sunt și nouăn răniți intre care unul în stare critică.

Donald Trump, președinte: „Ce lucru îngrozitor. Tot ce putem face acum este să ne rugăm pentru victime și pentru cei care au fost grav răniți”.

Aproape 390 de atacuri în masă cu arme de foc au fost comise doar anul acesta în America, iar două studente de la Brown Mia Tretta, de 21 de ani, și Zoe Weissman, de 20 au mai supraviețuit, cu ani în urmă unor astfel de atacuri.

Mia avea 16 ani când a fost împușcată în abdomen la liceul ei de lângă Los Angeles. Iar, Zoe, la 12 ani a fost martora atacului armat de la liceul Parckland din Florida.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













