Studenții de la Universitatea Brown, despre momentele de după atacul armat: „Am crezut că nu va mai trebui să trec prin asta”

Studenții de la Universitatea Brown, California, au povestit momentele de panică prin care au trecut după atacul din campus.

Benjamin DiBella, student în anul întâi, se afla în Biblioteca de Științe când a aflat despre atac. El a declarat că grupurile de social media ale studenților s-au umplut rapid de mesaje despre focurile de armă și panică. Etajul pe care se afla a fost baricadat timp de aproximativ două ore și jumătate, în timp ce forțele de ordine verificau clădirea.

„Știam că forțele de poliție curățau treptat etajele Bibliotecii de Științe și, uneori, îi auzeam pe etajele de deasupra și dedesubtul nostru”, a declarat DiBella, scrie NBC News.

Situații similare au fost trăite în mai multe zone ale campusului. Jack Diprimio, student masterand, a spus că s-a ascuns timp de mai multe ore într-o baie de la subsolul unui cămin, după ce a văzut oameni fugind din apropierea clădirii unde a avut loc atacul. Mulți studenți au fost evacuați ulterior sub escorta poliției, unii fiind transportați cu autobuzele.

„Am trecut prin atât de multe lockdown-uri în școală și în timpul licenței încât nu m-am îngrijorat prea tare”, a spus Diprimio.

„Un mod îngrozitor de a încheia semestrul”

Lockdown-ul a rămas în vigoare până după miezul nopții, atât în campus, cât și în cartierele din jur, fiind instituit și un perimetru de securitate. La ora 1:00, numeroase persoane se aflau încă în clădiri, așteptând autorizarea forțelor de ordine pentru a pleca în siguranță.

Studenții au descris o stare generală de șoc, teamă și tristețe profundă, cu atât mai mult cu cât atacul a avut loc la finalul sesiunii de examene.

„Mulți dintre noi tocmai terminaserăm examenele finale și există un val copleșitor de durere și tristețe”, a spus el. „Este un mod îngrozitor de a încheia semestrul.”

Atman Shah, tot student în anul doi, și prietena sa Amber stăteau cu alți prieteni — șase persoane într-o cameră în care de obicei locuiesc patru. El și Amber se aflau la o întâlnire într-o cafenea, la aproximativ un bloc distanță, când toată lumea a început să plece în grabă.

„Am văzut mașini de poliție cu girofaruri și sirene mergând cu aproximativ 100 km/h pe o stradă rezidențială și atunci ne-am dat seama că «OK, se întâmplă ceva grav»”, a spus Shah, 19 ani, din California.

Două studente au mai suprraviețuit unor atacuri armate

Printre zecile de studenți speriați și îngrijorați după atacul armat de sâmbătă de la Universitatea Brown s-au aflat și două tinere care mai trecuseră printr-o astfel de experiență, mai notează publicația.

Mia Tretta, în vârstă de 21 de ani, a fost împușcată în atacul armat în masă din 2019 de la Saugus High School, la aproximativ 65 de kilometri nord de Los Angeles. Atacul a fost comis de un băiat de 16 ani, care a ucis două persoane — inclusiv pe cea mai bună prietenă a Miei Tretta — și a rănit alte trei, înainte de a se sinucide.

Zoe Weissman, 20 de ani, era elevă la Westglades Middle School, aflată lângă liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, când un fost elev a deschis focul în 2018, ucigând 17 persoane.

Nici Tretta, nici Weissman nu se așteptau să mai trăiască din nou un atac armat în masă.

„Nimeni din această țară nu pornește de la ideea că i se va întâmpla așa ceva”, a spus Tretta. „Odată ce ți se întâmplă, presupui sau ți se spune că nu se va mai întâmpla niciodată — iar, evident, acest lucru nu este adevărat.”

„Sunt furioasă că am crezut că nu va mai trebui să trec prin asta vreodată, iar acum sunt aici, opt ani mai târziu”, a spus Weissman.

Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui bilanţ al poliţiei.

Împuşcăturile au avut loc într-o sală de clasă de la primul etaj şi se pare că toate victimele sunt elevi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













