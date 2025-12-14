CNN: O persoană a fost reţinută după atacul armat de la Universitatea Brown. Suspectul nu ar fi fost student al instituţiei

14-12-2025 | 14:49
Atac Universitatea Brown
Autorităţile din Rhode Island au reţinut o persoană în legătură cu împuşcăturile de la Universitatea Brown, care au dus la moartea a doi studenţi şi rănirea altor nouă, potrivit directorului de comunicare al primarului din Providence, informează CNN.

Claudia Alionescu

O „persoană de interes” se află în custodie, a declarat Josh Estrella pentru CNN duminică dimineaţă.

Potrivit ABC News, care citează o sursă din anchetă, persoana reţinută este un suspect care a fost prins pe baza unei informaţii furnizate autorităţilor. Persoana reţinută nu este student la universitate, au declarat sursele ABC.

La rândul său, NBC News afirmă, pe surse, că bărbatul reţinut avea o caracteristică unică a armei sale de foc, iar arma a fost găsită când a fost reţinut.

Persoana nu a fost identificată şi nu a fost încă pusă sub acuzare.

Cum s-a produs tragedia

Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui bilanţ al poliţiei.

Împuşcăturile au avut loc într-o sală de clasă de la primul etaj şi se pare că toate victimele sunt elevi.

Atac Universitatea Brown

Declarația primarului orașului Providence - „Oricine putea intra în clădire”

Potrivit primarului oraşului Providence, Brett Smiley, împuşcăturile de sâmbătă au avut loc în clădirea Barus and Holley a Universităţii Brown.

Clădirea găzduieşte săli de clasă şi laboratoare pentru departamentele de inginerie şi fizică ale universităţii, a declarat Smiley într-o conferinţă de presă sâmbătă seara.

Brett Smiley a declarat pentru CNN că uşile clădirii Barus & Holley erau descuiate, sâmbătă, din cauza examenelor în curs.

Asta însemna că „oricine putea intra în clădire”, a spus el.

Majoritatea clădirilor Universităţii Brown necesită acces cu „card magnetic”, deşi nu este clar dacă a fost cazul aici.

Mărturia studentei supraviețuitoare după două atacuri armate

O studentă în anul al doilea la Universitatea Brown, care a supraviețuit împușcăturilor din 2018 din Parkland, Florida, este profund indignată după ce a trăit încă o dată experiența unui atac armat în campusul său.

Atac Universitatea Brown

„Sunt foarte supărată. Sunt foarte supărată că mi se întâmplă asta din nou. Și sunt pur și simplu șocată”, a declarat Zoe Weissman, în vârstă de 20 de ani, potrivit New York Post.

Târg caritabil, în Sebeș. Sute de dulciuri s-au vândut, iar banii strânși ajung la copiii cu boli incurabile

