Primul pas spre pace. Hamas a predat șapte ostatici israelieni Crucii Roșii, înaintea summitului din Egipt

Hamas a predat luni șapte ostatici israelieni Crucii Roșii în Gaza, în prima fază a acordului de încetare a focului cu Israelul, înaintea summitului de pace din Egipt la care va participa președintele american Donald Trump, relatează AFP și Reuters.

Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene a confirmat luni dimineaţă că se pregăteşte să elibereze ostaticii în viaţă şi a publicat o listă cu 20 de nume. Puţin mai târziu, armata israeliană a anunţat că vehiculele Crucii Roşii se îndreaptă către un punct convenit în nordul Fâşiei Gaza pentru a prelua ostaticii.

În piaţa din Tel Aviv redenumită Piaţa Ostaticilor, zeci de persoane aşteptau de dimineaţă în jurul unui ecran pe care erau afişate portretele ostaticilor. Hamas a predat luni Crucii Roşii primii şapte ostatici israelieni în viaţă, după 783 de captivitate, anunţă Israelul, Matan Angrest, Gali şi Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran şi Guy Gilboa-Dallal, potrivit presei israeliene.

Prima etapă a planului lui Trump

Prima etapă a planului prezentat de preşedintele american prevede revenirea în Israel a celor 48 de ostatici, vii sau morţi, şi eliberarea de către Israel a 250 de deţinuţi din "motive de securitate", inclusiv numeroşi palestinieni condamnaţi pentru atentate ucigaşe împotriva unor israelieni şi a 1.700 de palestinieni arestaţi în Fâşia Gaza din octombrie 2023.

În a patra zi a încetării focului între Israel şi Hamas, întoarcerea ostaticilor va marca un "eveniment istoric", în care se îmbină "tristeţea" şi "bucuria", a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Purtătoarea de de cuvânt a premierului Netanyahu, Shosh Bedrosian, declarase anterior că sosirea lor era programată pentru "luni dimineaţa devreme", iar guvernul se aştepta ca "cei 20 de ostatici vii să fie eliberaţi împreună (şi predaţi toţi) în acelaşi timp Crucii Roşii".

Purtătoarea de cuvânt a adăugat că o "organizaţie internaţională", prevăzută în cadrul planului american, "ar urma să ajute la localizarea ostaticilor" decedaţi care nu ar fi eliberaţi luni.

Conform unor surse apropiate negocierilor, Hamas continuă să solicite eliberarea liderilor palestinieni în schimbul ostaticilor. Israel, la rândul său, a avertizat că deţinuţii palestinieni, care au fost transferaţi în două penitenciare special pregătite în acest sens, vor fi eliberaţi doar după confirmarea faptului că ostaticii au fost returnaţi Israelului.

Trump, vizită în Israel și Egipt

Trump este aşteptat în Israel la 06:20 GMT. După o întâlnire cu premierul Netanyahu, el va vorbi în faţa Knessetului (parlamentul) şi se va întâlni cu rudele ostaticilor.

Într-o alocuţiune televizată, premierul Netanyahu a afirmat că Israelul a obţinut "victorii imense, victorii care au uimit întreaga lume". "Trebuie să vă spun că lupta nu s-a încheiat", a avertizat şeful guvernului israelian.

După o scurtă prezenţă în Israel, Donald Trump se va deplasa la Sharm el-Sheikh, în Egipt, pentru a coprezida împreună cu omologul său egiptean Abdel Fattah al-Sissi un "summit pentru pace" în Fâşia Gaza, în prezenţa liderilor din peste 20 de ţări şi a secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Hamas nu va participa la summit

Guvernarea Fâşiei Gaza, devastată de doi ani de război, va fi unul dintre principalele subiecte ale reuniunii.

Ţările mediatoare ale acordului de încetare a focului urmează să semneze la Sharm el-Sheikh un document care să garanteze implementarea acestuia, a indicat o sursă diplomatică, conform căreia aceste ţări vor fi "Statele Unite, Egiptul, Qatar şi, probabil, Turcia".

Niciun oficial israelian şi niciun un reprezentant al Hamas nu vor participa la această reuniune internaţională. Iranul, susţinător de lungă durată al Hamas, a fost invitat, dar nu va participa.

În paralel cu retragerea progresivă deja demarată a armatei israeliene, care păstrează controlul asupra a 53% din Fâşia Gaza, planul american prevede, într-o fază ulterioară, ca Hamas să fie exclus de la guvernarea teritoriului, unde a preluat puterea în 2007, şi ca arsenalul său să fie distrus.

Cine ar urma să preia conducerea în Gaza

Potrivit planului american, guvernul ar urma să fie încredinţat "unui comitet palestinian tehnocrat şi apolitic", plasat "sub supravegherea şi controlul unui nou organism internaţional de tranziţie" condus de preşedintele Trump.

În Fâşia Gaza, sute de mii de palestinieni strămutaţi de război s-au întors, de la începutul încetării focului, în nordul teritoriului, transformat în mare parte într-un câmp de ruine. Camioane încărcate cu ajutoare au început să intre în enclava palestiniană prin punctul de trecere Kerem Shalom din sudul Israelului. Alte camioane aşteptau la Rafah, punctul de trecere vecin, la graniţa dintre Fâşia Gaza şi Egipt. Unele ar fi fost deja jefuite, potrivit mai multor mărturii ale locuitorilor. "Nu vrem să trăim într-o junglă, cerem ca ajutoarele să fie securizate şi distribuite cu respect faţă de oameni," a declarat pentru AFP Mohammed Zarab, un tânăr în faţa cutiilor împrăştiate pe jos, de-a lungul unui drum.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian pe 7 octombrie 2023, care a dus la moartea a 1.219 de oameni, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza datelor oficiale. În acea zi, 251 de persoane au fost răpite de Hamas şi aliaţii săi. De atunci, peste 67.000 palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza în campania de represalii israeliene, conform cifrelor Ministerului Sănătăţii din guvernul Hamas, considerate de încredere de ONU.

