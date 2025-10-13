Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani

Israelul așteaptă, cu bucurie și, deopotrivă, cu inima strânsă de îngrijorare, eliberarea ultimilor 20 de ostatici rămași în Fâșia Gaza, despre care se crede că sunt încă în viață.

Gruparea teroristă Hamas a anunțat că îi va preda Crucii Roșii luni dimineață, în trei locuri diferite din enclava palestiniană. În privința celor 28 de israelieni morți, lucrurile stau încă sub semnul întrebării.

În scurt timp, este așteptat să ajungă la Ierusalim și președintele american Donald Trump. Israelienii îi sunt recunoscători că a pus presiune pe ambele părți, pentru a obține încetarea războiului.

În ultimele zile, peste 500 de mii de palestinieni strămutați s-au întors în nordul Fâșiei Gaza. Doar că bombardamentele necontenite din ultimii doi ani au transformat locul într-o întindere nesfârșită de ruine.

Cei mai mulți nu mai au nimic, iar în ajutorul lor se pregătesc să intre în Fâșia Gaza, dinspre Egipt, sute de camioane pline cu alimente, haine, pături, dar și materiale de construcție.

Femeie: „Vreau siguranța de a putea sta pe pământul meu, în cortul meu. Vreau un cort care să mă adăpostească pe mine și pe copiii mei, atât. Vreau să mă simt în siguranță. Ultima dată când am trecut pe strada unde locuiam, era plin de hoți. Vrem să fim în siguranță.”

Bărbat: „Să fiu sincer, am fost surprinși să vedem halul în care a fost totul distrus. Tot ce pot să spun e că asta a fost o răzbunare. Ne-am întors azi înapoi, dar nici măcar nu ne dăm seama încotro să o luăm. Nu există nicio soluție.”

De cealaltă parte, acordul dintre Hamas și Israel, bazat pe planul de pace în 20 de puncte anunțat de Donald Trump, prevede eliberarea celor 48 de ostatici israelieni rămași, vii sau morți, răpiți în atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

Oren Liebermann, corespondent CNN: „Hamas îi va preda pe ostatici Crucii Roșii, care îi va conduce într-o bază militară israeliană din Fâșia Gaza, de acolo urmând să fie transferați în convoaie către Israel. Vor fi supuși unor evaluări medicale inițiale și își vor revedea rudele și prietenii cei mai apropiați. Spitalele s-au pregătit deja pentru primirea lor. În Piața Ostaticilor din Tel Aviv s-au strâns în jur de 400.000 de oameni, la o manifestație de exprimare a bucuriei și a recunoștinței. De foarte multe ori în cursul ultimilor doi ani, această piață centrală a fost scena unor proteste la care oamenii și-au revărsat furia și disperarea.”

În fața mulțimii au luat cuvântul negociatorii americani implicați în tratativele derulate atât în Qatar, cât și în Egipt.

Ivanka Trump, fiica președintelui american Donald Trump: „Sunt uluită de tăria și convingerea voastră, neclintite în pofida suferinței îndurate.”

Israelienii nu sunt însă dispuși să-l ierte pe premierul Netanyahu, căruia îi reproșează că nu a făcut din eliberarea ostaticilor o prioritate absolută.

Steve Witkoff, trimis special al SUA: „Îi mulțumesc premierului Beniamin Netanyahu. Ok, ok, premierului Beniamin Netanyahu. Ok, dați-mi voie să vă spun că am fost implicat. Oameni buni, dați-mi voie să-mi duc gândul la capăt. Am fost în tranșee cu premierul Netanyahu, credeți-mă că a jucat un rol foarte important.”

Beniamin Netanyahu, premierul israelian: „Încă avem de înfruntat provocări de securitate foarte mari, de acum înainte. Unii dintre dușmanii noștri încearcă să se regrupeze, pentru a ne ataca din nou.”

Între trupurile neînsuflețite pe care urmează să le predea teroriștii se numără și rămășițele lui Tal Haimi, un israelian de 41 de ani care avea și origini românești. Răpit pe 7 octombrie din kibuțul Nir Ițhak, Haimi a lăsat patru copii orfani, ultimul născut la câteva luni după uciderea părintelui său.

Dar și pentru cei care se întorc în viață va începe procesul extrem de dificil de depășire a traumei. Chiar sâmbătă a stârnit un val de emoție în Israel sinuciderea lui Roei Shalev, un supraviețuitor al masacrului de la festivalul muzical Nova.

„Nu mai pot suporta această durere, ard din interior. Vreau doar ca această durere să înceteze”, a explicat în mesajul de adio. Iubita lui Roei Shalev și prietenul lui cel mai bun au fost uciși sub ochii săi, iar Roei, rănit la rândul lui, a stat ore întregi nemișcat sub trupurile însângerate ale acestora.

