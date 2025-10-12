Egiptul confirmă summitul pentru pace prezidat de Trump și Sissi: eliberarea ostaticilor începe luni dimineață

Stiri externe
12-10-2025 | 07:07
Donald Trump
Getty

Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.

autor
Vlad Dobrea

„Summitul are ca scop încetarea războiului din Fâşia Gaza, consolidarea eforturilor de instaurare a păcii şi stabilităţii în Orientul Mijlociu şi deschiderea unei noi pagini de securitate şi stabilitate regională”, precizează textul comunicatului transmis în a doua zi de încetare a focului între Israel şi Hamas.

Pe de altă parte, un responsabil de rang înalt al Hamas a declarat sâmbătă pentru AFP că eliberarea celor 48 de ostatici deţinuţi în Gaza va începe luni dimineaţă.

„În conformitate cu acordul semnat, schimbul de prizonieri ar trebui să înceapă luni dimineaţă, aşa cum s-a convenit, şi nu există nicio noutate în acest sens”, a declarat Oussama Hamdane pentru AFP.

După aceea, Israelul trebuie să elibereze 2.000 de deţinuţi palestinieni din închisorile sale, în conformitate cu termenii primei etape a unui acord de încetare a focului semnat de cele două părţi cu mediere americană.

Citește și
trump
Donald Trump ordonă plata soldei militarilor americani în ciuda paraliziei bugetare

Hamas se va apăra dacă planul american de a pune capăt războiului din Gaza va eşua, a declarat sâmbătă un responsabil al mişcării islamiste palestiniene pentru AFP.

„Sperăm să nu revenim (la război), dar poporul palestinian şi forţele de rezistenţă vor folosi cu siguranţă (...) toate capacităţile lor pentru a respinge agresiunea dacă li se impune lupta”, a declarat Hossam Badran într-un interviu acordat AFP.

Iranul, susţinător de lungă durată al Hamas, a declarat sâmbătă seara că nu are „niciun fel de încredere” în Israel, duşmanul său declarat, în ceea ce priveşte respectarea armistiţiului în Gaza „Nu există absolut nicio încredere în regimul sionist”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, argumentând că „au existat repetate încetări ale focului în trecut, în diverse locuri, în special în Liban”, care au fost „încălcate” de Israel. „Avertizăm în privinţa şiretlicurilor şi trădărilor din partea regimului sionist”, a declarat el la televiziunea de stat.

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au deplasat sâmbătă în Fâşia Gaza, a anunţat armata israeliană sâmbătă seara. „Şeful Statului Major General, locotenentul general Eyal Zamir, a efectuat astăzi o vizită pe teren în Fâşia Gaza, însoţit de trimisul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, de Jared Kushner (ginerele lui Donald Trump) şi de şeful Comandamentului Militar American pentru Orientul Mijlociu (Centcom), amiralul Brad Cooper”, a declarat armata israeliană.

Ulterior, emisarul american Steve Witkoff a venit sâmbătă seara la Tel Aviv şi s-a dus în Piaţa Ostaticilor.

„Vă întoarceţi acasă”, a spus el adresându-se direct ostaticilor israelieni reţinuţi în Gaza. Cuvintele sale, rostite în Piaţa Ostaticilor, au stârnit aplauzele a mii de oameni. Apoi, adresându-se familiilor ostaticilor, a adăugat: „Curajul vostru a emoţionat lumea”.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, egipt, summit,

Dată publicare: 12-10-2025 07:07

Articol recomandat de sport.ro
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale
Citește și...
Donald Trump ordonă plata soldei militarilor americani în ciuda paraliziei bugetare
Stiri externe
Donald Trump ordonă plata soldei militarilor americani în ciuda paraliziei bugetare

Președintele american Donald Trump a dispus ca militarii să își primească salariile miercuri, în ciuda blocajului bugetar.

Patru oameni au fost uciși și 12 răniți într-un nou atac armat în Statele Unite, la finalul unui meci de fotbal american
Stiri externe
Patru oameni au fost uciși și 12 răniți într-un nou atac armat în Statele Unite, la finalul unui meci de fotbal american

Patru oameni au fost uciși și 12 răniți într-un nou atac armat în Statele Unite. Tragicul eveniment a avut loc în statul Mississippi, la finalul unui meci de fotbal american, găzduit în campusul unui liceu.

Opt persoane au fost ucise în urma unor incidente armate diferite la serbări școlare din Mississippi, SUA
Stiri externe
Opt persoane au fost ucise în urma unor incidente armate diferite la serbări școlare din Mississippi, SUA

Serbările școlare din statul american Mississippi s-au terminat cu focuri de armă, cel puțin opt persoane fiind ucise și mai multe rănite în două incidente armate desfășurate în părți opuse ale statului, potrivit AP.

Recomandări
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”
Stiri Sociale
Călătorie a credinței, la Iași. Coada la racla Sfintei Parascheva depășește 5 km. O fetiță se roagă ”să nu-i mai fie frică”

În a patra zi de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva zeci de mii de oameni au umplut strazile Iașiului. Înarmați cu răbdare, credincioșii sosiți din toate colțurile țării au îndurat ploaia, frigul și oboseala până au ajuns la racla Cuvioasei.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Top citite
1 sexting - sexualitatea in era digitala
Shutterstock
Stiri Sanatate
Sexualitatea în era digitală - aplicații, sexting și relații
2 petrol rusia
Shutterstock
Stiri externe
Bogdan Ivan: România nu a mai importat țiței din Rusia din decembrie 2022 și produse petroliere din februarie 2023
3 Mexic
Getty
Stiri externe
Cel puțin 23 de persoane au murit în urma ploilor torențiale și a inundațiilor din Mexic
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Octombrie 2025

30:10

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28