Zeci de oameni au murit după o încăierare între teroriștii Hamas și o familie din Gaza căreia voiau să-i confiște casa

13-10-2025 | 08:39
hamas
Aproape 30 de oameni au murit după o confruntare violentă între teroriștii Hamas și membrii unui clan din Gaza. Hamas voia să evacueze familia dintr-un bloc în care aceasta locuia, pentru a transforma clădirea într-o bază pentru trupele sale.

 

Cristian Anton

Cel puțin 27 de persoane au fost ucise sâmbătă în ciocniri aprige între forțele de securitate Hamas și membrii înarmați ai familiei Dughmush în orașul Gaza, într-una dintre cele mai violente confruntări interne de la sfârșitul operațiunilor israeliene majore în enclavă, scrie BBC.

Martorii au declarat că bărbați înarmați mascați ai Hamas au schimbat focuri de armă cu luptători ai clanului în apropierea spitalului iordanian al orașului.

Un oficial superior din cadrul ministerului de interne condus de Hamas a declarat că unitățile de securitate i-au înconjurat și au angajat lupte aprige pentru a-i reține. Ministerul a spus că opt membri ai săi au fost uciși într-un „asalt armat al unei miliții”.

Surse medicale au precizat că 19 membri ai clanului Dughmush și opt luptători Hamas au fost uciși de la începutul luptelor de sâmbătă.

Martorii oculari au spus că ciocnirile au izbucnit în cartierul Tel al-Hawa din sudul orașului Gaza, după ce un grup Hamas alcătuit din peste 300 de teroriști s-a deplasat pentru a lua cu asalt un bloc rezidențial, unde se stabiliseră bărbații înarmați ai familiei Dughmush.

”De data aceasta, oamenii nu mai fugeau de atacurile israeliene. Fugeau de proprii lor oameni”

Locuitorii au descris scene de panică, în timp ce zeci de familii și-au părăsit locuințele sub focurile puternice de armă, multe dintre ele fiind strămutate de mai multe ori în timpul războiului.

De data aceasta, oamenii nu fugeau de atacurile israeliene”, a spus un rezident. „Fugeau de propriii lor oameni”.

Familia Dughmush, unul dintre cele mai importante clanuri din Gaza, are de mult timp o relație tensionată cu Hamas, iar membrii săi înarmați s-au ciocnit cu gruparea în mai multe rânduri în trecut.

Ministerul de interne condus de Hamas a declarat că forțele sale încearcă să restabilească ordinea, avertizând că „orice activitate armată în afara cadrului rezistenței” va fi tratată cu fermitate.

Ambele părți au făcut schimb de acuzații cu privire la cine a fost responsabil pentru declanșarea ciocnirilor.

Hamas a declarat anterior că atacatori din Dughmush au ucis doi dintre luptătorii săi și au rănit alți cinci, determinând gruparea să lanseze o operațiune împotriva lor.

Mii de teroriști Hamas s-au răspândit în Gaza pentru a prelua controlul orașului

Cu toate acestea, o sursă din cadrul familiei Dughmush a declarat presei locale că teroriștii Hamas au ajuns la o clădire care a servit cândva drept spital iordanian, unde familia se refugiase după ce casele lor din cartierul al-Sabra au fost distruse în recentul atac israelian.

Sursa a susținut că Hamas a încercat să evacueze familia din clădire pentru a stabili acolo o nouă bază pentru teroriștii săi.

Hamas a rechemat aproximativ 7.000 de membri ai forțelor sale de securitate pentru a restabili controlul asupra zonelor din Gaza recent eliberate de trupele israeliene, potrivit unor surse locale.

Rapoartele sugerează că unități armate Hamas s-au desfășurat deja în mai multe districte, unele purtând haine civile, iar altele în uniformele albastre ale poliției din Gaza. Biroul de presă al Hamas a negat că ar fi desfășurat „luptători pe străzi”.

Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani

