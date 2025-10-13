Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberaţi de Hamas. Eliberarea ostaticilor ar urma să înceapă la ora 08:00

13-10-2025 | 07:14
armata israel, soldati israel
Getty

Gruparea militantă palestiniană Hamas urma să elibereze luni zeci de ostatici pe care îi ţinea în Gaza de doi ani, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului, relatează Reuters.

Mihaela Ivăncică

Eliberarea ostaticilor israelieni ţinuţi în Gaza este preconizată să înceapă la ora 08:00 din coridorul Netzarim şi să continue la ora 10:00 în Khan Younis, Gaza, informează presa israeliană.

Se crede că 20 dintre cei 48 de ostatici care rămân în Gaza sunt în viaţă. Iată câteva detalii despre ei:

Ostatici răpiţi de la Nova

Majoritatea ostaticilor în viaţă care urmează să fie eliberaţi au fost răpiţi de la festivalul Nova Music, în apropierea kibbutzului Reim, din sudul Israelului.

Printre aceştia se numără Evyatar David, în vârstă de 24 de ani, care a fost văzut ultima dată într-un videoclip al Hamas din august, arătând extrem de slăbit şi săpând ceea ce el a spus în videoclip că era propriul său mormânt; pianistul Alon Ohel, în vârstă de 24 de ani, şi Avinatan Or, în vârstă de 32 de ani.

tuneluri gaza
Israel ordonă distrugerea tuturor tunelurilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor

Un videoclip în care se vedea răpirea lui Or împreună cu iubita sa, Noa Argamani, implorând pentru viaţa ei şi întinzându-se disperată spre el în timp ce era condus pe jos alături de ea, a făcut înconjurul lumii. Argamani a fost salvată în iunie.

Ostatici luați din Kibbutzuri

Şapte dintre ostatici au fost luaţi din casele lor din kibbutzuri, mici comunităţi situate lângă graniţa cu Gaza. Printre ei se numără gemenii Gali şi Ziv Berman, în vârstă de 28 de ani, şi fraţii Ariel Cunio, în vârstă de 28 de ani, şi David Cunio, în vârstă de 35 de ani, care a fost răpit împreună cu soţia sa Sharon şi fiicele lor mici. Sharon şi fetele au fost eliberate în cadrul unei scurte armistiţii din noiembrie 2023.

Soldați israeliani

Doi dintre ostatici, Matan Angrest, 22 de ani, şi Nimrod Cohen, 20 de ani, sunt soldaţi israelieni recrutaţi care au fost capturaţi de militanţii Hamas în luptele din 7 octombrie.

Străini

Printre cei 48 de ostatici se află patru străini. Trei dintre ei au fost declaraţi morţi în lipsă: un student din Tanzania şi doi muncitori din Thailanda. Soarta studentului nepalez Bipin Joshi rămâne necunoscută.

Decedaţi

Autorităţile israeliene au declarat oficial că 26 de ostatici au murit, pe baza concluziilor medicilor legişti şi ale serviciilor de informaţii. Soarta a doi dintre ei, inclusiv a lui Joshi, rămâne necunoscută.

Hamas a indicat că recuperarea cadavrelor unor ostatici ar putea dura ceva timp, întrucât nu toate locurile de înmormântare sunt cunoscute. O echipă specială internaţională va ajuta la localizarea tuturor cadavrelor.

Unul dintre aceşti decedaţi este un soldat israelian ucis în războiul dintre Israel şi Hamas din 2014, iar restul se aflau printre cei 251 de ostatici luaţi în atacul mortal al Hamas din 7 octombrie 2023, care a precipitat războiul.

Unii erau deja morţi când au fost luaţi, alţii au fost ucişi de răpitori sau în atacurile israeliene din Gaza.

