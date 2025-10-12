Hamas nu va participa la guvernarea Fâșiei Gaza. Țara arabă care va media instalarea noii puteri

Stiri externe
12-10-2025 | 14:36
fasia gaza
Getty

Hamas nu va participa la guvernarea Gâșiei Gaza, iar Egiptul ar urma să medieze instalarea noii puteri din regiunea palestiniană.

autor
Cristian Anton

Hamas nu va participa la guvernarea Fâşiei Gaza după război, a declarat duminică o sursă din cadrul mişcării islamiste palestiniene, în ajunul unui summit consacrat enclavei palestiniene şi care va reuni luni, în Egipt, circa 20 de lideri, alături de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

Un armistiţiu a intrat în vigoare vineri, după doi ani de război între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, pe baza planului în 20 de puncte al preşedintelui american, care prevede dezarmarea Hamas şi exclude orice rol al mişcării islamiste în viitoarea guvernare a teritoriului palestinian.

"Pentru Hamas, guvernarea Fâşiei Gaza este o problemă rezolvată. Hamas nu va participa deloc la faza de tranziţie, ceea ce înseamnă că a renunţat la controlul asupra Fâşiei Gaza, dar rămâne un element fundamental al societăţii palestiniene", a declarat pentru AFP această sursă apropiată echipei de negociatori ai Hamas, sub condiţia anonimatului.

Deşi conducerea Hamas a fost în trecut divizată în privinţa unor chestiuni cheie, privind îndeosebi viitoarea administrare a Gazei, refuzul dezarmării pare să întrunească un consens.

Citește și
Abdel Fattah al-Sissi, Donald Trump
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață

"Hamas acceptă un armistiţiu pe termen lung şi că armele sale nu vor fi folosite deloc în această perioadă, cu excepţia cazului unui atac israelian asupra Gazei", a declarat sursa.

"Propunerea de predare a armelor este exclusă şi nu este negociabilă", a declarat sâmbătă pentru AFP un oficial Hamas, vorbind sub condiţia anonimatului.

Planul Trump prevede ca Fâșia Gaza să devină ”o zonă deradicalizată și liberă de terorism”

Prima clauză a planului Trump prevede că Fâşia Gaza, unde mişcarea islamistă a preluat puterea în 2007, va deveni "o zonă deradicalizată şi liberă de terorism, care nu va reprezenta o ameninţare pentru vecinii săi".

Planul prevede, de asemenea, că Hamas nu va juca niciun rol în viitoarea guvernare a Fâşiei Gaza şi că infrastructura şi arsenalul său militar vor fi distruse.

În timpul unei faze de tranziţie, un comitet palestinian "tehnocratic şi apolitic" va fi responsabil de gestionarea serviciilor publice.

Sursa apropiată negociatorilor Hamas a indicat că echipa a solicitat Egiptului, una dintre ţările cu rol de mediator, să convoace o întâlnire înainte de sfârşitul săptămânii viitoare pentru a ajunge la un acord privind componenţa acestui comitet, adăugând că lista de nume este "aproape gata".

"Hamas, împreună cu celelalte facţiuni, a propus 40 de nume. Nu există absolut niciun drept de veto asupra lor şi niciunul dintre ele nu aparţine Hamas", a adăugat sursa citată.

Mii de palestinieni revin în nordul Fâșiei Gaza, în urma armistițiului cu Israelul. „Casele sunt complet distruse”

Sursa: Agerpres

Etichete: negocieri, hamas, Fâșia Gaza, guvernare,

Dată publicare: 12-10-2025 14:36

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League
FOTO | Alertă de grad zero în zbor! Ce s-a întâmplat cu avionul în care se aflau cinci staruri din Premier League
Citește și...
Israel ordonă distrugerea tuturor tunelurilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor
Stiri externe
Israel ordonă distrugerea tuturor tunelurilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să "distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza" după eliberarea ostaticilor încă ţinuţi captivi în enclava palestiniană, informează EFE.

Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață
Stiri externe
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață

Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.

Mărturia emoționantă a unui palestinian revenit în Gaza: Am avut impresia că am intrat într-un oraş fantomă. Încă ne e teamă
Stiri externe
Mărturia emoționantă a unui palestinian revenit în Gaza: Am avut impresia că am intrat într-un oraş fantomă. Încă ne e teamă

Cu moartea în suflet, dar cu speranţa că îşi vor regăsi casa, sute de palestinieni au revenit sâmbătă datorită încetării focului în Gaza, oraş devenit "fantomă" şi o pustietate, relatează France Presse într-un reportaj de la faţa locului.

Proteste la Londra. Zeci de mii de oameni cer ”o pace justă
Stiri externe
Proteste la Londra. Zeci de mii de oameni cer ”o pace justă" în Fâşia Gaza, la o zi după acordul de încetare a focului. FOTO

Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat sâmbătă în centrul Londrei pentru a "cere o pace justă" în Fâşia Gaza, exprimându-şi hotărârea de a manifesta în continuare pentru drepturile palestinienilor, relatează AFP.

Anunțul Statelor Unite despre ”fiii și fiicele Americii în uniformă”. Ce se va întâmpla în Fâșia Gaza
Stiri externe
Anunțul Statelor Unite despre ”fiii și fiicele Americii în uniformă”. Ce se va întâmpla în Fâșia Gaza

SUA au transmis că pe teritoriul palestinian nu vor fi desfășurate niciun fel de trupe americane. Soldați americani vor fi însă desfășurați în Israel, pentru a contribui la supravegherea încetării focului în Gaza.

Recomandări
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață
Stiri externe
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață

Preşedinţii egiptean Abdel Fattah al-Sissi şi american Donald Trump vor prezida luni la Sharm el-Sheikh un „summit pentru pace”, în prezenţa „liderilor a peste 20 de ţări”, a anunţat sâmbătă Preşedinţia egipteană într-un comunicat.

Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”
Stiri Economice
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

Englezii de la HSBC, cea mai mare bancă din Europa după active, recomandă clienților să cumpere titluri de stat în lei. Analiștii arată că România oferă cele mai mari dobânzi din regiune, iar situația politică s-a calmat.

Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV
Romania, te iubesc!
Mii de hectare de pădure, distruse de un gândac. Uscați de nepăsare – un reportaj ”România, te iubesc!”, duminică, la PRO TV

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă, este o realitate pe care o vedem tot mai des. Peste câțiva ani, nu foarte mulți, este posibil, dacă nu luăm măsuri acum, să vedem stejarul, bradul sau teiul doar în poze.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Octombrie 2025

02:04:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 6

22:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28