Prima vizită externă a Papei Leon al 14-lea, în Turcia. A intrat în Moscheea Albastră

Papa Leon al 14-lea își continuă vizita în Turcia. Sâmbătă a fost în Istanbul, la faimoasa Moschee Albastră, apoi s-a întâlnit cu liderii creștini din Turcia.

După-amiază a participat la o rugăciune, alături de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Biserica Sfântul Gheorghe. Ziua a încheiat-o cu o slujbă catolică pentru mica, dar devotata comunitate catolică din Turcia.

Aici sunt doar 33.000 de credincioși într-o țară cu peste 85 de milioane de locuitori, majoritatea musulmani sunniți. Este prima vizită externă a Papei Leon al 14-lea.

Din Turcia, acesta va pleca mai departe spre Liban, unde este așteptat să transmită un mesaj de pace în Orientul Mijlociu.

