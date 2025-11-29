Prima vizită externă a Papei Leon al 14-lea, în Turcia. A intrat în Moscheea Albastră
Papa Leon al 14-lea își continuă vizita în Turcia. Sâmbătă a fost în Istanbul, la faimoasa Moschee Albastră, apoi s-a întâlnit cu liderii creștini din Turcia.
După-amiază a participat la o rugăciune, alături de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la Biserica Sfântul Gheorghe. Ziua a încheiat-o cu o slujbă catolică pentru mica, dar devotata comunitate catolică din Turcia.
Aici sunt doar 33.000 de credincioși într-o țară cu peste 85 de milioane de locuitori, majoritatea musulmani sunniți. Este prima vizită externă a Papei Leon al 14-lea.
Din Turcia, acesta va pleca mai departe spre Liban, unde este așteptat să transmită un mesaj de pace în Orientul Mijlociu.
