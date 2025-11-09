Ce a spus Papa Leon după ce s-a întâlnit cu victime ale abuzurilor sexuale comise de clerici. Un episcop și-a abuzat nepoții

Papa Leon al XIV-lea a petrecut aproape trei ore, sâmbătă, cu 15 victime ale abuzurilor sexuale comise de clerici din Belgia, relatează CNN.

Biroul de presă al Sfântului Scaun a descris întâlnirea papei cu supravieţuitorii - fiecare dintre ei fiind abuzat de un membru al clerului când era minor - ca fiind „profundă şi dureroasă”. Biroul a declarat că întâlnirea a avut loc „într-un spirit de apropiere, ascultare şi dialog”.

Biserica Catolică belgiană a fost zguduită în ultimii ani de o serie de scandaluri devastatoare legate de abuzuri clericale, cu care Papa Francisc s-a confruntat direct în timpul unei vizite în Belgia anul trecut, petrecând mai mult de două ore cu supravieţuitorii. În timpul acelei vizite, premierul belgian de atunci, Alexander de Croo, l-a îndemnat pe Francisc, în termeni neobişnuit de direcţi, să ia măsuri concrete.

Dezvăluirile îngrozitoare despre abuzurile sexuale comise de clerici din Belgia în ultimii 30 de ani includ cazul unui fost episcop care a abuzat doi dintre nepoţii săi.

Durata întâlnirii lui Leon cu supravieţuitorii – aproape trei ore, ceea ce este mai mult decât pentru orice întâlnire papală – reflectă amploarea crizei.

Papa Leon a cerut Bisericii Catolice să refuze tolerarea abuzurilor sub orice formă

De la alegerea sa în urmă cu şase luni, primul papă american a cerut Bisericii să instaureze un spirit care să refuze tolerarea abuzurilor „sub orice formă”, iar luna trecută a avut prima sa întâlnire cu supravieţuitorii la Vatican.

Această întâlnire a avut loc la câteva zile după ce un raport al unei comisii a Vaticanului a afirmat că liderii catolici trebuie să facă mai mult pentru a ajuta supravieţuitorii.

Leon are experienţă personală în ceea ce priveşte acuzaţiile de abuzuri comise de clerici: în timp ce era episcop în Peru, s-a confruntat cu unul dintre cele mai grave şi mai ample scandaluri din biserica din America Latină.

