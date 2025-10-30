Papa Leon al XIV-lea avertizează tinerii asupra dependenței de tehnologie. „Fiți profeți în lumea digitală”

Papa i-a îndemnat joi pe tineri să „folosească tehnologia cu înţelepciune, dar să nu se lase folosiţi de ea", în timpul unei întâlniri cu mii de studenţi organizată în Aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului cu ocazia Jubileului lumii educaţiei.

Pontiful, care a rememorat anii petrecuţi predând matematica, i-a încurajat pe tineri să fie „un far de speranţă în orele întunecate ale istoriei".

„Cât de minunat ar fi dacă, într-o zi, generaţia voastră ar fi recunoscută drept 'generaţia plus', amintită pentru impulsul suplimentar pe care-l veţi putea da Bisericii şi lumii", a spus papa Leon al XIV-lea la evenimentul în cadrul căruia a subliniat, totodată, entuziasmul miilor de tineri.

De asemenea, el i-a îndemnat pe tineri să fie „portavoce ale adevărului şi constructori ai păcii" şi să „îi implice pe semenii lor în căutarea adevărului şi cultivarea păcii, exprimând aceste două pasiuni cu viaţa, cuvintele şi acţiunile lor zilnice".

Papa avertizează asupra izolării și pierderii dimensiunii spirituale

Papa le-a subliniat tinerilor necesitatea de a „privi dincolo", oferind exemplul lui Galileo Galilei, de a nu sta „să se uite la telefoanele lor şi la fragmentele rapide de imagini", ci „să privească spre cer, spre ceruri".

El a subliniat că în spatele „episoadelor de tulburări, violenţă, hărţuire, opresiune, şi chiar şi a tinerilor care se izolează şi nu mai doresc să interacţioneze cu ceilalţi", pe lângă suferinţă, „există şi un gol creat de o societate incapabilă să educe dimensiunea spirituală, deoarece este concentrată exclusiv pe aspectele tehnice, sociale sau morale ale persoanei umane".

Într-un alt pasaj al discursului său, papa Leon al XIV-lea a subliniat una dintre temele ce marchează începutul pontificatului său: utilizarea tehnologiei.

„Trăiţi în cadrul ei, iar aceasta nu este un lucru rău; există oportunităţi enorme de studiu şi comunicare. Dar nu lăsaţi algoritmul să vă scrie povestea! Fiţi voi autorii - folosiţi tehnologia cu înţelepciune, dar nu lăsaţi tehnologia să vă folosească", a subliniat el.

„În loc să fiţi turişti ai internetului, fiţi profeţi în lumea digitală!", i-a îndemnat papa pe tineri.

El a reiterat necesitatea unei „educaţii pentru pace care să fie atât dezarmată, cât şi dezarmantă", deoarece „nu este suficient să reducem la tăcere armele - trebuie să dezarmăm inimile, renunţând la orice violenţă şi vulgaritate", a adăugat pontiful.

Papa a subliniat necesitatea unei educaţii care să recunoască „demnitatea egală a fiecărui băiat şi fată, fără a-i împărţi vreodată pe tineri în câţiva privilegiaţi care au acces la şcoli foarte scumpe şi mulţi alţii lipsiţi de acces la educaţie".

