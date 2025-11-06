Papa Leon al XIV-lea l-a confirmat pe Claudiu-Lucian Pop ca Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma

Preafericitul Părinte Claudiu-Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, după ce a primit scrisoarea de confirmare din partea Sanctităţii Sa Papa Leon XIV.

”Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea episcopului eparhiei de Cluj-Gherla, PS Claudiu Pop, în demnitatea de Arhiepiscop Major de Făgăraş şi Alba Iulia. Alegerea a fost efectuată canonic la Roma de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Scrisoarea papei a fost semnată în 5 noiembrie şi a fost publicată joi de Sala de presă a Sfântului Scaun”, anunţă Vaticanul.

”Am primit scrisoarea prin care, potrivit canonului 153 §2 din Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Beatitudinea Voastră mi-aţi cerut să confirm alegerea efectuată de către Sinodul episcopilor acestei Biserici greco-catolice, care V-a ales arhiepiscop major de Făgăraş şi Alba Iulia a Românilor. În această privinţă, sunt bucuros să Vă acord această confirmare şi să Vă exprim felicitări fraterne în Isus Cristos, Domnul nostru şi Dumnezeul nostru. Mă rog pentru ca, urmând exemplul veneraţilor predecesori ai Dumneavoastră, Beatitudinea Voastră, în calitate de părinte şi cap al acestei iubite Biserici ”sui iuris”, să fiţi un păstor care, după Inima lui Cristos, se îngrijeşte de turma care i-a fost încredinţată”, se arată în scrisoarea de confirmare semnată de Papa Leon al XIV-lea.

Documentul face referire şi la misiunea noului Arhiepiscop Major: ”Spiritul Sfânt să Vă călăuzească, Beatitudine, în ministeriul la care Domnul V-a chemat ca să promovaţi comuniunea şi misiunea Bisericii Greco-Catolice Române pentru ca să crească şi să prospere, păstrând memoria numeroşilor martiri şi mărturisitori care au scris cu mărturia vieţii pagini de neşters şi glorioase de credinţă”.

Ambasadorul român la Vatican, George Bologan, a transmis un mesaj în care a făcut referire la provocările actuale ale Bisericii şi Creştinismului.

”Aflând despre alegerea dumneavoastră ca întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, ne alăturăm celor care vă adresează urări de rodnică păstorire pentru binele sufletelor încredinţate, al neamului nostru şi al Bisericii Universale. Provocările actuale, ale Bisericii şi ale creştinismului în general, indică o grea responsabilitate, dar şi nevoia de unitate şi slujire. Biserica este cea care însoţeşte cu răbdare, consolează şi construieşte punţi. Vă doresc să le descoperiţi celor însetaţi de cunoaştere anvergura şi profunzimea lăuntrică a omului, să le revigoraţi vitalitatea interioară şi celor care, într-o epocă descrisă ca post-creştină, resimt pierderea reperelor spirituale”, se arată în mesajul transmis de ambasador.

Acesta consideră că alegerea ”este un semn de speranţă şi reînnoire pentru întreaga comunitate greco-catolică”.

