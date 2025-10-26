Viktor Orbán va fi primit luni de papa Leon al XIV-lea. De asemenea, el se va întâlni cu premierul italian Giorgia Meloni

Stiri externe
26-10-2025 | 21:52
Viktor Orban
Profimedia

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, va vizita luni Vaticanul şi Roma, informează MTI. Orban va fi primit în audienţă privată de papa Leon al XIV-lea.

autor
Sabrina Saghin

În plus, el va discuta cu cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun, şi cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher.

Orban va fi însoţit de vicepremierul Zsolt Semjén.

Pe de altă parte, Viktor Orban va avea o întrevedere de lucru la Roma cu premierul italian Giorgia Meloni şi se va întâlni cu Fra’ John Timothy Dunlap, Marele Maestru al Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta.

Sursa: News.ro

Etichete: Viktor Orban, papa benedict al XVI-lea, giorgia meloni,

Dată publicare: 26-10-2025 21:52

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Viktor Orban s-a lăudat că e prieten cu Trump și cu Putin, iar acum își vede Ungaria aruncată în criză, înainte de alegeri
Stiri externe
Viktor Orban s-a lăudat că e prieten cu Trump și cu Putin, iar acum își vede Ungaria aruncată în criză, înainte de alegeri

Viktor Orban s-a lăudat mereu că este prieten cu Donald Trump, dar păstrează relații excelente și cu Vladimir Putin, afirmându-și astfel ”suveranitatea”. Acum, își vede Ungaria aruncată în criză din cauza politicilor sale, chiar înaintea alegerilor.

Cristian Tudor Popescu: Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt „unici”
Stiri actuale
Cristian Tudor Popescu: Aidoma lui Putin, magistrații României nu vor să cedeze nimic, niciun leuț. Ei sunt „unici”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu afirmă că întâlnirea pentru pace anunțată de Viktor Orban la Budapesta și dialogul de la București privind pensiile magistraților urmăresc doar capital electoral, nu soluții reale.

Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă”
Stiri externe
Viktor Orban vrea să „ocolească” sancţiunile SUA împotriva giganţilor petrolieri ruşi. „Lupta nu s-a terminat încă”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat vineri că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO.

Recomandări
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Stiri actuale
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Zi de sărbătoare extraordinară pentru credincioșii ortodocși din România, care au fost martorii unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonurile privind o posibilă demisie a sa din fruntea Guvernului, pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Octombrie 2025

28:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28