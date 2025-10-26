Viktor Orbán va fi primit luni de papa Leon al XIV-lea. De asemenea, el se va întâlni cu premierul italian Giorgia Meloni

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, va vizita luni Vaticanul şi Roma, informează MTI. Orban va fi primit în audienţă privată de papa Leon al XIV-lea.

În plus, el va discuta cu cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun, şi cu arhiepiscopul Paul Richard Gallagher.

Orban va fi însoţit de vicepremierul Zsolt Semjén.

Pe de altă parte, Viktor Orban va avea o întrevedere de lucru la Roma cu premierul italian Giorgia Meloni şi se va întâlni cu Fra’ John Timothy Dunlap, Marele Maestru al Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta.

