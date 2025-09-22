Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va apăra România sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

autor
Cosmin Stan

MEROPS sau, în română, Sistem Optic Multispectral cu Rază Extinsă, este un dispozitiv capabil să detecteze ținte inamice, în special, drone, în condiții de vizibilitate foarte redusă, prin praf, nori sau ceață.

Echipat cu multiple camere, senzori, lasere și lumini, sistemul permite procesarea avansată a imaginilor, localizare precisă, determinarea direcției și vitezei unei ținte în mișcare.

MEROPS a fost proiectat pentru operațiuni de căutare și salvare sau pentru supravegherea frontierelor și poate fi instalat pe elicoptere sau pe drone.

Dispune de o cameră termică performantă ce permite vizionarea în condiții de noapte și are capacitate de detectare/diagnosticare/recunoaștere la distanță mare.

Are de asemenea o cameră de zi de înaltă definiție cu capacități de detectare/diagnosticare la distanță mare în condiții de lumină naturală.

Sistemul vine în completarea radarelor clasice

Mai are o cameră nocturnă pentru distanțe mari și un telemetru cu laser care permite măsurarea cu precizie a țintei.

General (r) Virgil Bălăceanu: ”Ar ajuta, pentru că din ce ni se prezintă ar avea capabilități tehnologice mai înalte pentru detecție și monitorizarea dronelor respective și pentru a determina mai bine dacă drona reprezintă un pericol sau nu”.

Deși nu a fost confirmată oficial, mai multe publicații europene anunță că desfășurarea acestora sisteme va începe chiar de săptămâna viitoare. În plus, presa occidentală scrie că instruirea privind funcționarea sistemului va începe cu sprijinul Ucrainei.

Analiștii spun că această desfășurare ar putea să consolideze capacitatea de alertă timpurie a NATO și să accelereze răspunsurile la amenințările cu drone ale Rusiei.

Astfel de sisteme de supraveghere optică ar veni în completarea radarelor clasice și a răspunsurilor tradiționale ale avioanelor de luptă, în cadrul strategiei de poliție aeriană a NATO.

NATO, romania, drone, sistem de aparare

