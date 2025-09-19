Reacția României după ce avioane rusești au intrat în spațiul aerian al NATO. „Încă un act de provocare”

19-09-2025 | 21:20
AFP

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, condamnă, vineri seară, încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane militare ruseşti. „Este încă un act de provocare şi intimidare din partea Federaţiei Ruse”, a transmis Moşteanu.

Sabrina Saghin

„Condamn cu fermitate încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane militare ruseşti. Acesta este încă un act de provocare şi intimidare din partea Federaţiei Ruse, care face parte dintr-un şir de provocări menite să destabilizeze Flancul Estic al NATO şi să testeze unitatea noastră”, a transmis, vinery seară, ministrul Apărării, IOnuţ Moşteanu, într-un mesaj postat pe reţeaua X.

Acesta a adăugat că „România este pe deplin solidară cu Estonia”.

România, solidară cu Estonia

„Împreună cu aliaţii noştri, vom continua să consolidăm apărarea Flancului Estic şi să afirmăm clar că fiecare centimetru din spaţiul aerian al NATO este protejat”, a mai afirmat ministrul Apărării.

Trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns vineri în spaţiul aerian al Estoniei, o escaladare gravă a tensiunilor la frontiera estică a NATO, au declarat pentru Politico persoane familiarizate cu incursiunea. Incidentul a fost confirmat de Ministerul de Externe al Estoniei, care l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei.

Armată Germania
Europa se grăbește să se reînarmeze după incidentele cu drone din România și Polonia. Reuniune a liderilor UE la Copenhaga

Avioanele au survolat zona timp de aproximativ 12 minute, înainte ca NATO să trimită avioane italiene F-35 pentru a le respinge.

Incidentul de vineri survine după ce drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei şi al României în această lună, determinând aliaţii NATO să se angajeze să întărească apărarea flancului estic al alianţei.

Sursa: News.ro

19-09-2025 21:20

