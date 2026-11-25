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Oficialul francez susține că europenii participă la discuții și că inclusiv Rusia a fost nevoită să accepte acest lucru, în urma presiunilor exercitate de China, India și alte state, scrie news.ro.

„Discutăm problema ucraineană inclusiv cu rușii, care au trebuit să se resemneze, pentru că China, India și lumea întreagă le cer să discute cu Europa”, a declarat Jean-Noël Barrot, miercuri, într-un interviu acordat postului TF1, citat de BFMTV.

Ministrul francez a subliniat că dialogul nu poate avansa atât timp cât liderul de la Kremlin continuă să urmărească obiective teritoriale și expansioniste.

„Pentru asta trebuie ca Vladimir Putin să renunțe la delirul său colonialist și imperialist, pentru că nu vom accepta niciodată așa ceva”, a afirmat oficialul francez.

Jean-Noël Barrot l-a acuzat, de asemenea, pe președintele rus că încearcă să submineze unitatea statelor europene și să slăbească solidaritatea acestora în fața agresiunii ruse.

„Se fac cinci ani de când Vladimir Putin bombardează Ucraina, însă, în plus, el îi agresează permanent, îi hărțuiește pe europeni, încercând să ne fragilizeze unitatea”, a declarat șeful diplomației franceze.

„Ucrainenii se apără”

În ultimele zile, confruntările dintre Ucraina și Rusia au avut ecouri și în afara granițelor celor două țări.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a revendicat luni un atac asupra a două nave rusești în largul Libiei. De asemenea, un cargou rusesc a fost lovit sâmbătă de o dronă în Marea Baltică.

Întrebat despre aceste atacuri, ministrul francez de Externe a susținut că Ucraina are dreptul să se apere în fața bombardamentelor rusești.

„Ucrainenii se apără. Ei sunt bombardați intensiv de drone și rachete rusești, inclusiv în plină zi, inclusiv împotriva civililor. Să ne punem în locul lor. Ce am face dacă am fi bombardați zilnic și în fiecare noapte de un invadator? Ne-am relaxa?”, a întrebat Jean-Noël Barrot.

În paralel, armata rusă își continuă bombardamentele asupra teritoriului ucrainean.

Cel puțin 15 persoane au fost ucise în noaptea de sâmbătă spre duminică în regiunea Kiev, potrivit autorităților ucrainene.