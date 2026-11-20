Niciuna dintre nave nu a intrat în porturile americane, precizează publicația.

În total, Rusia a trimis patru petroliere către SUA în cadrul acordului privind livrările de motorină.

Două dintre acestea au ajuns deja în porturi braziliene, iar un al treilea navighează de-a lungul coastelor Americii de Sud.

Al patrulea petrolier se află în Oceanul Atlantic și nu există informații care să indice că s-ar îndrepta spre Statele Unite.

La începutul lunii octombrie, președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au convenit asupra livrărilor de motorină rusească pe piața americană și pe piețele internaționale.

Departamentul Trezoreriei SUA a autorizat temporar tranzacțiile cu motorină rusească, produs aflat sub sancțiuni.

Administrația Trump a susținut că acordul privind motorina ar trebui să contribuie la reducerea prețurilor carburanților în Statele Unite.

Înțelegerea a fost anunțată înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului pentru Congresul american. În total, Rusia a trimis patru petroliere.

În urma alegerilor desfășurate pe 3 noiembrie, republicanii au pierdut majoritatea în ambele camere ale Congresului. La scurt timp după aceea, s-a aflat că petrolierele încărcate cu motorină rusească nu se îndreptau către porturile americane.

Acordul privind motorina a fost criticat atât în Statele Unite, cât și în alte țări. Experții au subliniat, de asemenea, că volumul de motorină pe care Rusia urma să îl livreze SUA în baza înțelegerii nu ar fi putut, în niciun caz, să contribuie la reducerea prețurilor carburanților pe piața americană.