Lewis Pugh, reprezentant al Organizației Națiunilor Unite în calitate de Patron al Oceanelor, avertizează că poluarea provocată de război poate afecta ecosistemele marine mult timp după încetarea ostilităților, scrie BBC.

Lewis Pugh, în vârstă de 56 de ani, originar din Plymouth, a înotat aproximativ 15 kilometri prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, esențială pentru transporturile de petrol din Orientul Mijlociu.

Sportivul susține că războiul nu provoacă doar pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale, ci reprezintă și o amenințare majoră pentru natură, ale cărei consecințe sunt adesea ignorate.

Prin această inițiativă, el cere încetarea luptelor, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și adoptarea unor măsuri concrete pentru repararea daunelor provocate mediului de conflict.

Pugh este considerat primul om care a încercat o traversare de lungă distanță a strâmtorii de la izbucnirea conflictului, în luna martie. Traseul său a pornit de la insula Musandam și s-a încheiat la Capul Ormuz, în extremitatea nordică a Peninsulei Musandam din Oman.

A înotat în apropierea unei nave cuprinse de flăcări

Traversarea s-a desfășurat într-un context extrem de periculos. Potrivit Fundației Lewis Pugh, în prima zi a înotului, un petrolier a fost lovit de un proiectil la aproximativ patru kilometri de locul în care se afla sportivul.

Situația a devenit și mai tensionată în cea de-a doua zi, când Pugh a observat flăcări ridicându-se deasupra unui promontoriu. Dincolo de acesta se afla Tara Gas, o navă transportatoare de gaz petrolier lichefiat, cuprinsă de incendiu.

Ulterior, înotătorul a trecut în apropierea navei, în timp ce aceasta încă ardea. Experiența l-a făcut să se gândească în primul rând la oamenii aflați la bord.

„Primele mele gânduri s-au îndreptat către navigatorii aflați la bord”, a povestit britanicul.

„Flăcările erau uriașe. Aceste nave transportă gaze extrem de inflamabile, iar un atac asupra uneia dintre ele poate avea consecințe catastrofale, nu doar pentru membrii echipajului, ci și pentru mediul marin din jur”, a avertizat Pugh.

Natura, o victimă ignorată a războiului

Înotătorul atrage atenția că efectele conflictelor armate asupra mediului sunt adesea trecute în plan secund, în comparație cu pierderile umane, deși consecințele ecologice pot persista zeci de ani.

„Războiul provoacă suferințe umane imense. Se pierd vieți, familiile sunt destrămate, iar locuințele, spitalele și școlile pot fi distruse în câteva minute”, a declarat acesta.

„Dar există o altă victimă căreia i se acordă mult prea puțină atenție: natura însăși. Iar daunele pot persista mult timp după încetarea luptelor”, a adăugat Lewis Pugh.

Strâmtoarea Ormuz nu este doar un punct strategic pentru comerțul internațional cu energie, ci și un habitat important pentru numeroase specii marine. Printre acestea se numără dugongii, țestoasele marine și rechinii-balenă.

Potrivit lui Pugh, deversările de petrol și alte forme de contaminare pot avea efecte grave și de lungă durată asupra biodiversității și ecosistemelor din regiune.

Printre cele mai vulnerabile habitate se numără recifele de corali, pajiștile submarine de iarbă de mare și pădurile de mangrove, ecosisteme esențiale pentru echilibrul vieții marine.

Mesajul înotătorului britanic este că protejarea mediului nu trebuie uitată nici în timpul războiului, deoarece consecințele distrugerilor ecologice pot continua mult după ce armele au tăcut.