„Am decis să-i trimit o scrisoare regelui Angliei pentru ca ei să elibereze aurul reținut la Banca Angliei. Acest aur aparține poporului nostru. (Avem nevoie) de acest aur pentru a face față consecințelor seismului”, a declarat miercuri, la televiziune, Delcy Rodriguez, potrivit News.ro.

Ministrul venezuelean de Externe Yvan Gil a cerut tot miercuri, într-o reuniune virtuală a Biroului ONU de Coordonare a Afacerilor Umanitare (OCHA) cu miniștri, deblocarea tuturor activelor blocate în întreaga lume, după dublul cutremur de la 24 iunie, soldat cu peste 3.600 de morți, care a distrus sau avariat sute de clădiri.

Autoritățile din Venezuela au revizuit bilanțul cutremurelor

Bilanţul dublului seism din 24 iunie din Venezuela a fost revizuit în creştere şi se ridică în prezent la 3.811 morţi, a anunţat miercuri preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez, în cursul unei intervenţii televizate, notează AFP.

"Putem spune că până astăzi, 8 iulie 2026, 3.811 surori şi fraţi au murit, din păcate, în urma tragediei dublului cutremur", a afirmat Rodriguez alături de sora sa, preşedinta interimară a ţării, Delcy Rodriguez.

Bilanţul precedent, datat marţi, era de 3.685 de morţi.

Cutremurele au făcut "16.740 de răniţi, iar 6.462 de venezueleni şi venezuelene au fost salvaţi din dărâmături. Am asistat 86.794 de familii. 17.907 persoane au rămas fără locuinţă", a precizat el.

Cu magnitudini de 7,2 şi 7,5, cele două cutremure s-au produs la un interval de 39 de secunde şi au afectat în principal nordul Venezuelei.

Medicii se tem de o criză medicală severă în Venezuela după cutremurele din 24 iunie. Lucrătorii umanitari avertizează, de asemenea, că distrugerile extinse ale infrastructurii ar putea favoriza izbucnirea unor focare de boli în comunitățile cele mai grav afectate.

România a acordat asistenţă umanitară internaţională Venezuelei, în urma celor două cutremure de 7,2 şi 7,5 grade pe scara Richter, care au devastat Regiunea Yaracuy şi au afectat grav viaţa şi sănătatea locuitorilor, precum şi infrastructura ţării.