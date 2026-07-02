„Ca urmare a amplorii dezastrului, autorităţile venezuelene au declarat stare de urgenţă la nivel naţional şi au solicitat asistenţă internaţională pentru continuarea operaţiunilor de căutare-salvare, precum şi pentru acoperirea nevoilor umanitare urgente ale populaţiei afectate. În acest context, Comisia Europeană a activat Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene (UCPM), prin intermediul căruia statele participante mobilizează resurse pentru populaţia afectată”, informează, joi, DSU, printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, decizia de acordare a sprijinului din partea României a fost adoptată printr-o hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Măsura vine ca răspuns prompt la solicitarea autorităţilor din Venezuela, în vederea susţinerii eforturilor acestora de gestionare a urmărilor seismelor şi pentru acoperirea nevoilor umanitare urgente ale populaţiei.

Ce ajutoare a trimis România

Sprijinul oferit de România constă în bunuri de cazarmament şi produse medicale, menite să asigure protecţia şi îngrijirea persoanelor afectate. Astfel, au fost trimise corturi, pături, saci de dormit, cearceafuri, perne şi feţe de pernă, dar şi o gamă diversificată de medicamente (antibiotice, antiinflamatoare, soluţii antiseptice, analgezice etc.).

„Transportul bunurilor este realizat cu o aeronavă C-17 Globemaster III, operată în cadrul Capacităţii Strategice de Transport Aerian — Strategic Airlift Capability, din Baza Aeriană 86 Pápa, Ungaria, program la care România este stat participant. Avionul a fost pus la dispoziţie cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale. De asemenea, a decolat de pe Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu” din Otopeni către Venezuela, având la bord şi un ofiţer de legătură din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă”, se arată în comunicatul citat.

Sursa citată menţionează că prin această acţiune, România îşi reafirmă angajamentul „de a contribui activ la gestionarea situaţiilor de criză internaţionale şi de a oferi sprijin comunităţilor aflate în dificultate, demonstrând solidaritate în momente de grea cumpănă”.

Două cutremure puternice au lovit Venezuela în apropierea capitalei, săptămâna trecută. Până în prezent, 2.000 de persoane și-au pierdut viața, peste 11.000 de persoane au fost rănite și aproape 13.000 au rămas fără adăpost. Organizația Națiunilor Unite estimează că cel puțin 50.000 de persoane sunt date dispărute.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat șapte zile de doliu, afirmând că „sufletul țării este sfâșiat de pierderile umane”.