O angajată Metrorex se află internată în stare extrem de gravă la Spitalul Matei Balș din București, după ce s-a infectat cu o bacterie în apa care a inundat săptămâna trecută metroul, scrie Club Feroviar, care îi citează pe sindicaliști.

Președintele Unitatea – Sindicatul Liber Metrou a transmis miercuri că o angajată a Metrorex a fost infectată cu o bacterie din apă și a fost dusă la spital, unde este acum intubată, arată sursa citată.

”Toți cei care ați fost acolo și prezentați simptome de probleme de respirație, să mergeți la Spitalul Matei Balș pentru niște verificări. Din păcate, o colegă de-a noastră este în acest moment intubată și s-a găsit o anumită bacterie care trebuie neapărat tratată”, a spus Marian Artimon într-un mesaj video transmis angajaților.

Sindicalistul îl avertizează pe ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, că și el ar fi putut contracta periculoasa bacterie, întrucât a stat în același mediu în care a fost și angajata Metrorex aflată acum în stare gravă la spital.

Stația de metrou Victoriei, inundată după cea mai puternică furtună din ultimii 30 de ani

”Nu vreau să speriem pe nimeni, nu se transmite de la om la om, dar e posibil ca cei care au ajuns în contact cu apa din canalizare să fi luat această bacterie. Domnul ministru (Radu Miruță – n.red.), pentru că și dumnealui a fost la Victoriei 2 și am văzut cu toții că a luat contact cu apa, dacă are, Doamne, ferește simptome, să meargă de urgență și dumnealui la spital la Matei Balș”, a transmis liderul de sindicat.

O angajată a Metrorex este internată în stare gravă la Spitalul Matei Balș după ce a fost diagnosticată cu o formă severă de pneumonie, existând suspiciunea unei infecții cu bacteria Legionella, au transmis miercuri surse medicale pentru Știrile PRO TV.

Pacienta este intubată și se află sub supraveghere medicală. Aceasta suferă de mai multe afecțiuni, printre care diabet și obezitate, au mai transmis sursele medicale.

Stația de metrou Victoriei a fost inundată săptămâmna trecută după cea mai puternică furtună care a lovit Bucureștiul în ultimii 30 de ani. Apa care a ajuns până pe peroane a fost scoasă după eforturi uriașe, care au durat mai bine de 28 de ore.