CTP: ”N. Dan este cu adevărat Șeful Sistemului”. Ce spune despre ”aliatul său principal, PSD Știucă”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
60451705

Nicușor Dan este, cu adevărat ”șeful sistemului”, consideră Cristian Tudor Popescu, potrivit căruia președintele României s-a aliat cu ”PSD Știucă” pentru a distruge PNL.

autor
Cristian Anton

Președintele României, Nicușor Dan, s-a aliat cu PSD-ul lui Sorin Grindeanu pentru a distruge PNL, este de părere gazetarul Cristian Tudor Popescu. CTP consideră că președintele Dan se dovedește a fi, cu adevărat, ”șeful sistemului”.

Șeful Sistemului

Democrația, separarea puterilor în statul român fac reale progrese. Conducerea unui partid este pusă de Justiția Savonea! După ce președintele N. Dan a dat cu ciocanul în PNL, nereușind să-l spargă, iată că aliatul său principal, PSD Știucă, dă jos conducerea partidului, aleasă de liberali cu mare majoritate la Congres. De ce? Ca să fabrice, în fine, majoritatea parlamentară pe care o vrea președintele. N. Dan este cu adevărat, așa cum a declarat, Șeful Sistemului”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.

Gazetarul l-a criticat dur în ultimul timp pe președintele Nicușor Dan, despre care a ajuns să spună, nici mai mult, nici mai puțin, decât că ar fi fost varianta de rezervă pentru înlocuirea rapidă a lui Călin Georgescu de către decidenți ascunși. 

CTP, despre desemnarea lui Veștea ca premier: „Atuul lui este că face parte din PSD în PNL”. Criticile aduse lui Nicușor Dan

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ctp, nicusor dan, PSD,

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