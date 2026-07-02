Mii de venezueleni strămutați dorm în adăposturi supraaglomerate sau în aer liber, fără acces la apă potabilă și în condiții sanitare precare, în urma cutremurelor din 24 iunie, care, potrivit autorităților, au provocat moartea a cel puțin 2.295 de persoane și au rănit peste 11.000.

Lucrătorii umanitari au avertizat că urmările cutremurelor s-au transformat într-o criză medicală majoră care, dacă nu va fi ținută rapid sub control, va face și mai multe victime în zilele și săptămânile următoare. Situația de urgență a scos la iveală lipsa cronică de medici din Venezuela, cauzată de ani de criză economică, subfinanțare și emigrare, scrie Euronews.

„Problema pe care o anticipăm chiar după colț este reprezentată de infecțiile pe care le-ar putea dezvolta pacienții care au fost expuși cel mai mult timp efectelor dezastrului”, a declarat Eugenio Cova, șeful secției de traumă a Spitalului del Oeste Dr. José Gregorio Hernández din Caracas, capitala țării. „Am trecut deja printr-o perioadă de traumatisme complexe, care va continua, dar acum situația este complicată și de infecții.”

Lucrătorii umanitari avertizează, de asemenea, că distrugerile extinse ale infrastructurii ar putea favoriza izbucnirea unor focare de boli în comunitățile cele mai grav afectate.

„Este foarte cald și există îngrijorări serioase privind posibile boli transmise de vectori”, a declarat Veronique Durroux, purtătoare de cuvânt a agenției umanitare a ONU pentru America Latină și Caraibe. „Gestionarea deșeurilor este o problemă. Gestionarea molozului, având în vedere amploarea distrugerilor, este extrem de îngrijorătoare.”

Locuitoarea Kerli Faria ia o pauză printre dărâmături în timp ce își caută nepoții într-o clădire prăbușită în urma cutremurelor care au lovit statul La Guaira, Venezuela.

Armata SUA a desfășurat 900 de militari pentru a sprijini Venezuela

Statele Unite aveau, până miercuri, 900 de militari desfășurați în Venezuela pentru a sprijini operațiunile de salvare și ajutor umanitar.

Armata americană a reparat pista avariată de cutremur a principalului aeroport internațional care deservește Caracas, pentru a permite sosirea ajutoarelor umanitare, și a poziționat nave militare în largul coastei pentru a prelua supraviețuitorii transportați pe cale aeriană. Un purtător de cuvânt al armatei a confirmat că alți 100 de angajați ai Departamentului de Stat al SUA au fost trimiși pentru a sprijini aceste operațiuni.

Până în prezent, administrația Trump a promis un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Venezuela, distribuit prin intermediul organizațiilor umanitare și al Organizației Națiunilor Unite. Totuși, această sumă reprezintă doar o mică parte din asistența necesară după cutremur, în condițiile în care pagubele materiale provocate de seisme sunt estimate la peste 6,7 miliarde de dolari, potrivit unei analize prin satelit realizate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

În ultimele zile au sosit încă 50 de echipe internaționale pentru a participa la operațiunile de căutare și salvare, inclusiv personal din țări precum Ecuador și Israel, care nu au relații diplomatice cu Venezuela. În ciuda șanselor tot mai mici de a găsi supraviețuitori, echipele de salvare continuă să descopere câteva persoane în viață, inclusiv un copil de vârstă mică, scos marți de sub dărâmături după ce a rămas captiv timp de șase zile.