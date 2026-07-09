Se constată durerea abdominală, dar, la o eventuală ecografie de abdomen, totul pare normal.

Vă spunem imediat cum abordează medicii varicele în abdomen, situație frecventă după sarcină.

Durerea pelvină se accentuează dacă stați mult în picioare. Înaintea menstruației, dar și la contact intim. Aceasta, dacă ați avut o sarcină. În cele 9 luni, sistemul venos se mărește de 6 ori. După sarcină, de multe ori, venele din pelvis nu își revin la diametrul inițial.

Dr. Florin Bloj, medic radiologie intervențională: „Dacă sunt mai mari, sângele vine, valvele care sunt în vena ovariană stângă, care se varsă în vena renală stângă, nu mai funcționează și atunci sângele cade înapoi și stă și băltește.”

Apare disconfortul cronic. Ecografia Doppler măsoară diametrul venelor ovariene. Sunt mai mari de 5 mm, vorbim despre vene așa-numite varicoase. Se tratează prin radiologie intervențională.

Dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională: „Tratarea lor nu e dificilă, se face printr-o procedură de radiologie intervențională, navigăm prin interiorul venelor de la picioare până la venele din burtică, injectăm un agent sclerozant, care le închide pe cele bolnave, cele sănătoase rămân permeabile.”

Durerea din abdomen dispare. Uneori, vene cu varice se constată atât în abdomen, cât și la nivelul picioarelor. Primele - se tratează cele din abdomen.

Dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională: „Degeaba reparăm venele de la nivelul picioarelor, dacă cele din burtică nu sunt bine, recidiva este posibilă, a varicelor de la nivelul picioarelor. Când avem o incompetență importantă a venelor din burtică, această presiune se transmite și la venele de la picioare, o presiune care poate duce la recidivă.”

Ulterior, se tratează și eventualele vene cu varice de la nivelul picioarelor.