Premierul Ungariei, Viktor Orban, reacție surprinzătoare: ”Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”

Stiri externe
10-09-2025 | 13:15
viktor orban, vladimir putin
AFP

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat, miercuri, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei, afirmând că ”încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”.

Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Orban a transmis că ”Ungaria își exprimă solidaritatea deplină cu Polonia în legătură cu incidentul nocturn cu drone”.

”Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă. Acest incident dovedește că politica noastră de promovare a păcii este justificată și rezonabilă. A trăi în umbra războiului implică riscuri și pericole. Este timpul să punem capăt acestei situații! De aceea, sprijinim eforturile președintelui Trump de a realiza pacea.”, a precizat premierul Orban.

Poziția lui Viktor Orban este oarecum surprinzătoare, în condițiile în care Ungaria pare a considera prietenia cu Vladimir Putin mai valoroasă decât cea cu Donald Trump. Astfel, Budapesta este singura capitală europeană care vede în logica SUA de a opri războiul Rusiei prin tăierea resurselor financiare drept un demers care va duce la și mai mult război.

Politica pro-rusă a lui Viktor Orban este de notorietate, Ungaria fiind cel mai vehement adversar european al Ucrainei și susținător necondiționat al invaziei lui Putin.

Reacția liderului maghiar vine la scurt timp după ce ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că România ține legătura constant cu partenerii din NATO și că, împreună, „vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”.

