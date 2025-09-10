Prima reacție a României după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: Vom răspunde ferm oricărei provocări

10-09-2025 | 11:32
Ionut Mosteanu
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a reacționat după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian.

Adrian Popovici

Ministrul Apărării a subliniat că incidentul este „o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”.

În plus, ministrul a subliniat că România ține legătura constant cu partenerii din NATO și că, împreună, „vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”.

Deși este primul oficial al statului român care a reacționat după ce informațiile legate de încălcarea spațiului aerian polonez au fost făcute publice, la nivel internațional reacțiile au început să apară de la primele ore ale zilei.

drona rusia
Kievul acuză Rusia că „testează Occidentul" după încălcarea spațiului aerian polonez. Dronele „vor zbura și mai departe"

NATO se consultă îndeaproape cu Polonia după ce aceasta a doborât drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rus în vestul Ucrainei, a scris un purtător de cuvânt al NATO într-o postare pe platforma de socializare X.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, „este în contact cu conducerea poloneză”, a spus purtătorul de cuvânt.

Macron: „Nu vom face compromisuri”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri că incursiunea dronelor în spațiul aerian polonez în timpul unui atac rus asupra vestului Ucrainei este „pur și simplu inacceptabilă”, adăugând că va discuta în curând cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Macron a scris într-o postare pe platforma de socializare X: „Nu vom face compromisuri în ceea ce privește siguranța aliaților noștri”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în discursul său privind starea Uniunii, că Comisia va propune un nou program militar calitativ pentru a sprijini investițiile în capacitățile militare ale Ucrainei.

Ea a mai spus că Europa este în deplină solidaritate cu Polonia după „încălcarea” spațiului său aerian.

Von der Leyen a adăugat că sunt necesare mai multe sancțiuni împotriva Rusiei și că, în cadrul discuțiilor privind sancțiunile, se ia în considerare eliminarea mai rapidă a combustibililor fosili ruși. Ea a mai spus că se discută sancțiuni împotriva flotei petroliere paralele și a țărilor terțe.

Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă

