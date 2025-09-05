Ungaria se opune aderării Ucrainei la UE. Zelenski subliniază că Rusia susține acest pas

Stiri externe
05-09-2025 | 20:56
volodimir zelenski
AFP

Ungaria îşi menţine opoziţia faţă de aderarea Ucrainei la UE şi nu este interesată de argumentaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

autor
Sabrina Saghin

Zelenski a subliniat că nici măcar Rusia nu se opune acestei aderări, a transmis vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenţiei MTI.

Zelenski argumentează în zadar că Rusia nu se împotriveşte aderării Ucrainei la UE, întrucât poziţia guvernului ungar nu este determinată din străinătate, a explicat Szijjarto într-o postare pe Facebook, după ce mai devreme în aceeaşi zi Zelenski a făcut din nou remarci pe acest subiect, după o întâlnire cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

„El (Zelenski) crede că respingerea de către Ungaria a aderării Ucrainei la UE este de neînţeles întrucât chiar şi Rusia nu i se opune. Ei bine, Zelenski are încă o dată impresia că abordarea lui se aplică tuturor celorlalţi", a afirmat ministrul Szijjarto.

„Spre deosebire de cazul său, poziţia noastră nu este determinată din exterior. Nu ne interesează ce cred cei de la Moscova despre aderarea Ucrainei la UE", a menţionat ministrul ungar în continuare.

Citește și
zelenski putin
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire

Motivele Budapestei pentru opoziţie

Cetăţenii ungari „nu doresc ca ucrainenii să ne distrugă agricultura, piaţa muncii şi securitatea", a enumerat Szijjarto principalele motive pentru care guvernul premierului ungar Viktor Orban respinge intrarea Ucrainei în UE.

Aşadar, oricât de multă încredere ar avea Zelenski în ruşi, noi nu vom susţine aderarea Ucrainei la UE", a încheiat ministrul ungar de externe.

Zelenski a anunţat luna trecută că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucţiona procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară şi blocarea majorităţii fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a lui Orban şi îl acuză de încălcarea „statului de drept" prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT şi, mai recent, adoptarea unei legislaţii ce restrânge finanţările din străinătate pentru ONG-uri şi presă în Ungaria.

Putin despre UE și NATO

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat săptămâna aceasta ca Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, în schimb consideră inacceptabilă intrarea acestei ţări în NATO.

El a reafirmat vineri că Rusia se opune inclusiv prezenţei unor trupe NATO - şi a unor trupe străine în general - în Ucraina, în timp ce Zelenski şi susţinătorii săi europeni insistă asupra desfăşurării unor trupe ca garanţie de securitate pentru Ucraina în cazul unei încetări a focului.

„Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acţiunilor militare, acestea vor fi ţinte legitime", a avertizat Putin.

Trupele străine în Ucraina vor rămâne o ţintă a Rusiei chiar dacă se va ajunge la un acord de pace, a adăugat liderul de la Kremlin.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, NATO, uniunea europeana, vladimir putin,

Dată publicare: 05-09-2025 20:56

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe
Stiri externe
Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

Croația a exclus vineri în mod categoric trimiterea de trupe într-o misiune multinaționala de menținere a păcii în Ucraina, în timp ce Slovenia a precizat că ar putea lua în considerare acest lucru doar în cadrul unei misiuni conduse de ONU.

Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire
Stiri externe
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire

Putin a susținut la Forumul Economic Estic din Vladivostok că este pe deplin pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar califică dorința Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o țară terță drept „o cerere excesivă”.

Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump
Stiri externe
Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja.  

Recomandări
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile
Stiri Educatie
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile

„Mai sunați dumneavoastră... pentru noi informații.” Acesta a fost mesajul primit de la profesori de mii de părinți derutați de informații contradictorii despre prima zi de școală.  

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere
Stiri Economice
Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere

În prima jumătate de an, economia a crescut timid, sub estimările inițiale, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Au contribuit la creștere construcțiile, însă industria, în ansamblu, a fost pe minus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 5 Septembrie 2025

43:37

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28