Premierul suedez: Viktor Orban răspândeşte minciuni scandaloase. E disperat și discreditează propriul stat de drept

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său maghiar că răspândeşte „minciuni scandaloase”, după ce Viktor Orban a declarat că ţara nordică „se prăbuşeşte”.

Declarațiile lui Orban au fost făcute în contextul bandeleor care angajează zeci de copii ca asasini, relatează Reuters.

Viktor Orban, un naţionalist eurosceptic care se confruntă cu ceea ce ar putea fi alegeri dificile în 2026, încearcă periodic să-şi mobilizeze susţinătorii, prezentând declinul moral din alte ţări occidentale şi punând aceste ţări în contrast cu Ungaria.

Mesajul lui Orban pe rețelele sociale

„Abandonarea valorilor tradiţionale, neglijarea bunului-simţ şi guvernarea slabă au dus la înrădăcinarea barbariei în patria uneia dintre cele mai mari naţiuni ale Europei”, a scris Orban luni dimineaţă pe X.

Într-un videoclip care însoţeşte postarea, liderul maghiar a declarat că peste 280 de fete minore au fost arestate în Suedia pentru crimă.

Suedia a recunoscut că are o problemă cu violenţa bandelor şi săptămâna trecută a anunţat că intenţionează să scadă vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani, în urma creşterii numărului de copii recrutaţi de bande.

În total, opt fete cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani au fost suspectate de crimă sau omor prin imprudenţă în Suedia în 2024, potrivit Consiliului Naţional Suedez pentru Prevenirea Criminalităţii, agenţia guvernamentală responsabilă cu păstrarea statisticilor privind criminalitatea.

În martie, Suedia a declarat că rata omuciderilor şi a omuciderilor din culpă a scăzut brusc anul trecut, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2014, deoarece supravegherea sporită a diminuat criminalitatea bandelor, care adusese ţara la cel mai ridicat nivel de decese prin împuşcare din Uniunea Europeană.

Kristersson: Orban este „disperat” înainte de alegeri

Răspunzând la postările lui Orban, prim-ministrul Suediei a declarat că liderul Ungariei era „disperat” înaintea alegerilor de anul viitor. „Acestea sunt minciuni scandaloase. Nu este surprinzător venind de la omul care demontează statul de drept în propria ţară”, a scris Kristersson pe X.

Orban a intrat adesea în conflict cu Comisia Europeană din cauza politicilor în materie de imigraţie ale guvernului său şi a măsurilor sale de limitare a libertăţii presei şi a drepturilor LGBTQ.

Orban a tergiversat apropbarea aderării Suediei la NATO, în 2022 şi 2023, invocând nemulţumiri legate de criticile Suediei la adresa Ungariei în ceea ce priveşte democraţia şi statul de drept.

Zoltan Novak, analist la Centrul pentru Analiză Politică Echitabilă, un think tank maghiar, a declarat că Suedia pare a fi o ţintă aproape aleatorie şi că Orban ar fi putut la fel de bine să atace alte ţări, precum Franţa sau Germania.

