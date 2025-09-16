Premierul suedez: Viktor Orban răspândeşte minciuni scandaloase. E disperat și discreditează propriul stat de drept

Stiri externe
16-09-2025 | 07:56
Viktor Orban
Getty

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său maghiar că răspândeşte „minciuni scandaloase”, după ce Viktor Orban a declarat că ţara nordică „se prăbuşeşte”.

autor
Mihaela Ivăncică

Declarațiile lui Orban au fost făcute în contextul bandeleor care angajează zeci de copii ca asasini, relatează Reuters.

Viktor Orban, un naţionalist eurosceptic care se confruntă cu ceea ce ar putea fi alegeri dificile în 2026, încearcă periodic să-şi mobilizeze susţinătorii, prezentând declinul moral din alte ţări occidentale şi punând aceste ţări în contrast cu Ungaria.

Mesajul lui Orban pe rețelele sociale

„Abandonarea valorilor tradiţionale, neglijarea bunului-simţ şi guvernarea slabă au dus la înrădăcinarea barbariei în patria uneia dintre cele mai mari naţiuni ale Europei”, a scris Orban luni dimineaţă pe X.

Într-un videoclip care însoţeşte postarea, liderul maghiar a declarat că peste 280 de fete minore au fost arestate în Suedia pentru crimă.

Citește și
migranti ungaria
Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE

Suedia a recunoscut că are o problemă cu violenţa bandelor şi săptămâna trecută a anunţat că intenţionează să scadă vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani, în urma creşterii numărului de copii recrutaţi de bande.

În total, opt fete cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani au fost suspectate de crimă sau omor prin imprudenţă în Suedia în 2024, potrivit Consiliului Naţional Suedez pentru Prevenirea Criminalităţii, agenţia guvernamentală responsabilă cu păstrarea statisticilor privind criminalitatea.

În martie, Suedia a declarat că rata omuciderilor şi a omuciderilor din culpă a scăzut brusc anul trecut, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2014, deoarece supravegherea sporită a diminuat criminalitatea bandelor, care adusese ţara la cel mai ridicat nivel de decese prin împuşcare din Uniunea Europeană.

Kristersson: Orban este „disperat” înainte de alegeri

Răspunzând la postările lui Orban, prim-ministrul Suediei a declarat că liderul Ungariei era „disperat” înaintea alegerilor de anul viitor. „Acestea sunt minciuni scandaloase. Nu este surprinzător venind de la omul care demontează statul de drept în propria ţară”, a scris Kristersson pe X.

Orban a intrat adesea în conflict cu Comisia Europeană din cauza politicilor în materie de imigraţie ale guvernului său şi a măsurilor sale de limitare a libertăţii presei şi a drepturilor LGBTQ.

Orban a tergiversat apropbarea aderării Suediei la NATO, în 2022 şi 2023, invocând nemulţumiri legate de criticile Suediei la adresa Ungariei în ceea ce priveşte democraţia şi statul de drept.

Zoltan Novak, analist la Centrul pentru Analiză Politică Echitabilă, un think tank maghiar, a declarat că Suedia pare a fi o ţintă aproape aleatorie şi că Orban ar fi putut la fel de bine să atace alte ţări, precum Franţa sau Germania.

Decizia sindicaliștilor din administrația publică după ce Bolojan le-a spus că nu renunță la reformă

Sursa: News.ro

Etichete: Ungaria, Viktor Orban,

Dată publicare: 16-09-2025 07:56

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Premierul Ungariei, Viktor Orban, reacție surprinzătoare: ”Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”
Stiri externe
Premierul Ungariei, Viktor Orban, reacție surprinzătoare: ”Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat, miercuri, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei, afirmând că ”încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”.

Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE
Stiri externe
Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE

Viktor Orban a cerut bani de la Uniunea Europeană, ca recompensă pentru că Ungaria a oprit, prin gardurile sale ridicate la frontieră, peste un milion de migranți să intre ilegal în Europa.

 

Viktor Orban cere transformarea Uniunii Europene. Ce presupune sistemul cercurilor concentrice
Stiri externe
Viktor Orban cere transformarea Uniunii Europene. Ce presupune sistemul cercurilor concentrice

Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 ar putea fi ultimul de acest fel.

 

Trump cere Europei să nu mai cumpere gaze din Rusia, ci din SUA: ”Vreți furnizor aliat, nu dușman”. ”Prietenul” Orban nu vrea
Stiri externe
Trump cere Europei să nu mai cumpere gaze din Rusia, ci din SUA: ”Vreți furnizor aliat, nu dușman”. ”Prietenul” Orban nu vrea

Donald Trump a transmis Europei să nu mai importe gaze și petrol din Rusia și să cumpere în schimb din SUA, dacă vrea ca Washingtonul să devină mai dur față de Moscova. ”Prietenul” Viktor Orban este cel mai vehement adversar al acestui scenariu.

Dilema expusă de Viktor Orban la alegerile din 2026: independență ori „haos și sărăcie
Stiri externe
Dilema expusă de Viktor Orban la alegerile din 2026: independență ori „haos și sărăcie" prin alinierea la UE

Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminică că alegerile din 2026 vor oferi cetățenilor o alegere clară între un partid capabil să acționeze independent și unul care ar aduce "haos și sărăcie" prin apropiere de Uniunea Europeană.

Recomandări
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
Stiri Politice
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul.

Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea
Stiri externe
Tyler Robinson ar fi mărturisit online prietenilor că l-a împușcat pe Charlie Kirk înainte să se predea

Suspectul de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit faptele prietenilor, într-o conversație online, chiar înainte de a se preda autorităților, potrivit unor capturi de ecran obținute de The Washington Post.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Septembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28