Dilema expusă de Viktor Orban la alegerile din 2026: independență ori „haos și sărăcie" prin alinierea la UE

07-09-2025 | 21:47
Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminică că alegerile din 2026 vor oferi cetățenilor o alegere clară între un partid capabil să acționeze independent și unul care ar aduce "haos și sărăcie" prin apropiere de Uniunea Europeană.

Mihai Niculescu

Declarațiile vin în contextul în care liderul de la Budapesta se confruntă cu cele mai dificile alegeri din cariera sa politică, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Cel mai dificil test electoral pentru Orban

Aflat la putere din 2010, premierul naționalist eurosceptic al Ungariei se confruntă cu ceea ce analiștii politici consideră că ar putea fi cele mai dificile alegeri pentru el, anul viitor. Contextul economic nefavorabil, cu o economie în stagnare și inflația persistentă care împiedică reducerea ratei dobânzii de la nivelul cel mai ridicat de 6,5% în UE, creează premise dificile pentru actualul lider.

Strategia electorală a lui Orban

Orban, care a declarat că UE riscă să se destrame în următorul deceniu, încearcă să pareze provocarea venită din partea contracandidatului său de centru-dreapta Peter Magyar prin măsuri economice populare: reduceri fiscale pentru familii, bonuri de masă pentru pensionari și program de subvenționare a creditelor ipotecare pentru persoanele care achiziționează prima locuință.

În fața susținătorilor partidului său de dreapta, Fidesz, Orban a prezentat o viziune dihotomică asupra viitorului țării: „Ungaria are doar două opțiuni din punct de vedere strategic".

„O opțiune este să ne alăturăm politicii de la Bruxelles. În opinia mea, acest lucru ar fi catastrofal, cu consecințe care ne-ar împinge în haos și sărăcie", a afirmat el.

Relația tensionată cu Uniunea Europeană

Orban a avut dispute în repetate rânduri cu UE pe tema drepturilor migranților, ale comunității LGBT, a libertății justiției și a mediului academic, precum și a sprijinului pentru Ucraina de la invazia Rusiei în februarie 2022. Aceste conflicte au dus la suspendarea unor fonduri europene importante pentru Ungaria.

Provocarea din partea opoziției

Magyar, un fost membru al guvernului al cărui partid Tisza devansează Fidesz-ul lui Orban în majoritatea sondajelor, a declarat duminică dimineața că Ungaria se confruntă cu multiple crize simultane, printre care costul vieții, încrederea publică și standardele democratice.

Candidatul opoziției a prezentat o platformă economică ambițioasă: „Magyar a declarat că dacă va fi ales va relansa economia Ungariei prin deblocarea a miliarde de euro din fondurile UE suspendate din cauza reformelor lui Orban în domeniul statului de drept, prin eradicarea corupției și introducerea unui impozit pe marile averi, reducând în același timp impozitele pentru veniturile mici."

Contrastul între cele două viziuni politice devine evident în declarația lui Magyar privind orientarea internațională a țării: „Țara noastră va fi din nou un membru activ și credibil al Uniunii Europene și al NATO, nu un obstacol, ci un aliat valoros și constructiv", a declarat Magyar, citat de Reuters.

Alegerile din 2026 se anunță a fi un moment crucial pentru Ungaria, cu implicații majore asupra orientării politice și economice a țării. În timp ce Orban mizează pe retorica suveranității naționale și a independenței față de Bruxelles, opoziția propune reintegrarea în proiectul european ca soluție la problemele economice actuale.

Sursa: Agerpres

