Premierul Republicii Moldova: „Aș vota pentru unirea cu România, dar prioritatea țării rămâne integrarea europeană”

Stiri externe
17-01-2026 | 20:29
Alexandru Munteanu
Profimedia

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că personal ar vota pentru unirea cu România, dar ca prim-ministru respectă voința majorității, care susține integrarea europeană.

autor
Aura Trif

”Eu, ca o decizie personală, ca Alexandru Munteanu, aş vota ”pentru”. Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care e un manager şi trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei moldoveneşti, care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, eu am să fac tot ce este în posibilităţile mele, în cunoştinţele mele, o să depun toate eforturile ca să obţinem acest obiectiv. Cred că facem deja tot ce este necesar şi chiar mai mult Eu cred că asta este cel mai important pentru noi deocamdată”, a declarat premierul Republicii Moldova pentru observatorul.md.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România, fiind pentru prima dată când şefa statului moldovean face, din această calitate, un comentariu în acest sens.

Întrebată dacă ea personal ar susţine unirea cu România, Maia Sandu a răspuns ferm: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Întrebată de ce, Maia Sandu a spus: „Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”.

Citește și
Moldoveni pe stradă
MAE de la Chişinău, după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: „Măsura are un impact limitat”

Opoziția a cerut punerea sub acuzare a Maiei Sandu

Socialiştii fostului preşedinte prorus al Republicii Moldova Igor Dodon au cerut Procuraturii Generale, serviciilor de informaţii şi altor organe competente să o pună sub acuzare pentru trădare pe şefa statului, Maia Sandu, pentru declaraţiile referitoare la unire.

„Declaraţia preşedintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova şi absorbţia acesteia de către România nu este o „opinie personală” şi nici o „speculaţie abstractă”, ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalităţii moldoveneşti, a Constituţiei, suveranităţii şi neutralităţii ţării”, afirmă PSRM într-un comunicat publicat pe Facebook de liderul partidului, fostul preşedinte Igor Dodon, pe care Maia Sandu l-a învins la alegerile prezidenţiale din decembrie 2020.

UE şi Mercosur au semnat acordul comercial, după 25 de ani de negocieri. Împreună, reprezintă o treime din PIB-ul mondial

Sursa: News.ro

Etichete: uniunea europeana, romania, Republica Moldova, referendum, unire,

Dată publicare: 17-01-2026 20:29

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Rebekka Hauri a aprins imaginația fanilor după o postare la piscină: „Te iubesc!”
GALERIE FOTO | Rebekka Hauri a aprins imaginația fanilor după o postare la piscină: „Te iubesc!”
Citește și...
Un șofer moldovean cu cetățenie română, condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Câți ani va sta după gratii
Stiri externe
Un șofer moldovean cu cetățenie română, condamnat în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”. Câți ani va sta după gratii

Un șofer din Republica Moldova, cu cetățenie română, a fost condamnat în Rusia la 11 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului”, în prima sentință cunoscută bazată pe acest delict introdus în 2024, potrivit presei independente ruse.

 

MAE de la Chişinău, după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: „Măsura are un impact limitat”
Stiri externe
MAE de la Chişinău, după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: „Măsura are un impact limitat”

Impactul asupra cetăţenilor Republicii Moldova a deciziei SUA, de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetăţenii mai multor state, începând cu 21 ianuarie 2026, este limitat.

Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
Stiri externe
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Republica Moldova se află pe lista celor 75 de ţări în cazul cărora Statele Unite vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pe termen nelimitat.

Recomandări
Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană
Stiri externe
Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană

Europa va „fi foarte fermă în apărarea dreptului internațional”, a avertizat președintele Consiliului European, António Costa, adresându-se Washingtonului.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul
Stiri actuale
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer
Stiri actuale
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

26:20

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59