Premierul Republicii Moldova: „Aș vota pentru unirea cu România, dar prioritatea țării rămâne integrarea europeană”

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că personal ar vota pentru unirea cu România, dar ca prim-ministru respectă voința majorității, care susține integrarea europeană.

”Eu, ca o decizie personală, ca Alexandru Munteanu, aş vota ”pentru”. Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care e un manager şi trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei moldoveneşti, care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, eu am să fac tot ce este în posibilităţile mele, în cunoştinţele mele, o să depun toate eforturile ca să obţinem acest obiectiv. Cred că facem deja tot ce este necesar şi chiar mai mult Eu cred că asta este cel mai important pentru noi deocamdată”, a declarat premierul Republicii Moldova pentru observatorul.md.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România, fiind pentru prima dată când şefa statului moldovean face, din această calitate, un comentariu în acest sens.

Întrebată dacă ea personal ar susţine unirea cu România, Maia Sandu a răspuns ferm: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Întrebată de ce, Maia Sandu a spus: „Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”.

Opoziția a cerut punerea sub acuzare a Maiei Sandu

Socialiştii fostului preşedinte prorus al Republicii Moldova Igor Dodon au cerut Procuraturii Generale, serviciilor de informaţii şi altor organe competente să o pună sub acuzare pentru trădare pe şefa statului, Maia Sandu, pentru declaraţiile referitoare la unire.

„Declaraţia preşedintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova şi absorbţia acesteia de către România nu este o „opinie personală” şi nici o „speculaţie abstractă”, ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalităţii moldoveneşti, a Constituţiei, suveranităţii şi neutralităţii ţării”, afirmă PSRM într-un comunicat publicat pe Facebook de liderul partidului, fostul preşedinte Igor Dodon, pe care Maia Sandu l-a învins la alegerile prezidenţiale din decembrie 2020.

