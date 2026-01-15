MAE de la Chişinău, după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: „Măsura are un impact limitat”

Impactul asupra cetăţenilor Republicii Moldova a deciziei SUA, de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetăţenii mai multor state, începând cu 21 ianuarie 2026, este limitat.

Asta în condițiile în care numărul vizelor de imigrare emise anual la Chişinău a fost constant redus, a reacţionat joi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova, transmite Moldpres.

"Vizele de imigrare deja emise rămân valabile şi nu sunt revocate. Totodată, vizele neimigrante - turistice, de studii, de muncă şi de afaceri - nu sunt afectate şi continuă să fie procesate şi emise în regim normal. Vizele de imigrare sunt documente oficiale care permit unei persoane să se stabilească permanent în Statele Unite ale Americii. Acestea sunt diferite de vizele neimigrante, care sunt eliberate pentru şederi temporare, precum turismul, studiile sau munca pe o perioadă determinată", a transmis MAE de la Chişinău.

Statele Unite au anunţat miercuri îngheţarea tuturor procedurilor de vize de imigraţie pentru 75 de ţări, în cadrul luptei împotriva imigraţiei, lansată de preşedintele Donald Trump după revenirea la putere.

"Departamentul de Stat suspendă procesarea vizelor de imigraţie pentru 75 de ţări", a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei.

Puţin mai devreme, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a redistribuit pe X un articol publicat pe site-ul postului Fox News.

Potrivit acestuia, măsura se aplică din 21 ianuarie vizelor de imigraţie şi priveşte cererile cetăţenilor din ţări ca Somalia, Rusia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Thailanda, Yemen.

Pe această listă, publicată integral de Fox News, mai figurează Republica Moldova şi alte ţări europene, precum Albania, Bosnia, Macedonia de Nord, Muntenegru.

În urma deciziei SUA, expertul WatchDog, Andrei Curăraru, a subliniat că măsura nu vizează Republica Moldova în mod special. Astfel, se aplică o regulă generală, numită "public charge".

"SUA nu au închis graniţele, Moldova nu este interzisă şi vizele nu sunt oprite. Vizele afectate sunt cele de reunificare familială, cele câştigate la loteria green card şi unele vize de muncă ce duc la rezidenţă permanentă. De asemenea, nu sunt afectate vizele turistice (B1/B2), cele de studii şi schimb, cei care au deja viză sau green card. Dacă viza este valabilă, aceasta nu se anulează", a punctat Andrei Curăraru.

Expertul a adăugat că motivul invocat de SUA este o analiză internă despre câţi imigranţi recenţi au ajuns să trăiască din ajutoare sociale.

"Decizia nu vizează Republica Moldova în mod special. Pe listă sunt multe ţări mai bogate decât Moldova: Uruguay, Bahamas, Barbados, Kazahstan, Thailanda, Armenia şi Azerbaidjan. Deci nu este o listă de 'ţări sărace'", a afirmat Andrei Curăraru.

Cu referire la numărul cetăţenilor afectaţi de noua măsură, expertul a precizat că acesta ar fi unul relativ mic.

"Un raport public recent arată că, în luna mai 2025, la Chişinău au fost emise 23 de vize de imigrare pentru familie. Asta arată că, într-un an, vorbim de zeci sau câteva sute de persoane, concetăţeni ai noştri care trebuie protejaţi. Astfel, în cazul persoanelor vizate, dosarele pot fi puse pe pauză, iar pentru restul oamenilor, nu se schimbă nimic", a adăugat Andrei Curăraru.

