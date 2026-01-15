Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Republica Moldova se află pe lista celor 75 de ţări în cazul cărora Statele Unite vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pe termen nelimitat.

Departamentul de Stat a anunţat miercuri că suspendă procesarea vizelor de imigranţi pentru 75 de ţări, în efortul de a combate solicitanţii consideraţi susceptibili de a deveni o povară pentru bugetul public.

O notă a Departamentului de Stat, văzută în premieră de Fox News Digital, le cere funcţionarilor consulari să refuze vizele în conformitate cu legea în vigoare, în timp ce departamentul reevaluează procedurile de selecţie şi verificare.

„Administraţia Trump pune capăt abuzării sistemului american al imigraţiei de către cei care caută să se îmbogăţească pe socoteala poporului american”, a confirmat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Suspendarea va începe pe 21 ianuarie şi va continua pe termen nelimitat până când Departamentul va efectua o reevaluare a procesării vizelor de imigranţi.

„Departamentul de Stat va folosi autoritatea sa de lungă durată pentru a considera ineligibili potenţialii imigranţi care ar deveni o povară publică pentru Statele Unite şi ar exploata generozitatea poporului american”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott.

„Imigraţia din aceste 75 de ţări va fi suspendată în timp ce Departamentul de Stat reevaluează procedurile de procesare a imigraţiei pentru a preveni intrarea cetăţenilor străini care ar beneficia de asistenţă socială şi ajutoare sociale”, a precizat purtătorul de cuvânt.

În noiembrie 2025, o telegramă diplomatică a Departamentului de Stat trimisă posturilor din întreaga lume a instruit ofiţerii consulari să aplice noi reguli de selecţie radicale în conformitate cu aşa-numita prevedere „public charge” (povară publică) din legea imigraţiei.

Ghidul instruieşte ofiţerii consulari să refuze vizele solicitanţilor consideraţi susceptibili de a depinde de beneficii publice, luând în considerare o serie de factori, inclusiv sănătatea, vârsta, cunoştinţele de limba engleză, situaţia financiară şi chiar nevoia potenţială de îngrijire medicală pe termen lung. Solicitanţii în vârstă sau supraponderali ar putea fi respinşi, alături de cei care au beneficiat în trecut de asistenţă financiară din partea guvernului sau de instituţionalizare.

Deşi prevederea privind povara publică există de zeci de ani, aplicarea acesteia a variat foarte mult de la o administraţie la alta, funcţionarii consulari având, de-a lungul timpului, o largă libertate de apreciere în aplicarea standardului, notează Fox News.

Excepţiile de la noua suspendare vor fi „foarte limitate” şi vor fi permise numai după ce solicitantul a îndeplinit criteriile cu privire la „povara publică”. Conform telegramei diplomatice, excepţiile includ persoanele cu dublă cetăţenie care deţin un paşaport valabil pentru o ţară care nu figurează pe listă sau dacă solicitantul poate demonstra că şederea sa serveşte interesului naţional „America First”. Dacă viza a fost deja aprobată, dar nu a fost încă tipărită, funcţionarul consular „trebuie să refuze cererea”.

Lista cuprinde toate regiunile importante ale lumii, incluzând ţări din Africa, Asia, America Latină, Orientul Mijlociu şi Europa de Est. Printre ele se află şi Republica Moldova.

Lista completă a ţărilor cuprinde: Afganistan, Albania, Algeria, Antigua şi Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Birmania, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeş, Cuba, Republica Democratică Congo, Dominica, Egipt, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts şi Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent şi Grenadine, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan şi Yemen.

