Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Stiri externe
15-01-2026 | 09:14
Casa Albă
Getty Images

Republica Moldova se află pe lista celor 75 de ţări în cazul cărora Statele Unite vor suspenda, începând cu 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pe termen nelimitat.

autor
Alexandru Toader

Departamentul de Stat a anunţat miercuri că suspendă procesarea vizelor de imigranţi pentru 75 de ţări, în efortul de a combate solicitanţii consideraţi susceptibili de a deveni o povară pentru bugetul public.

O notă a Departamentului de Stat, văzută în premieră de Fox News Digital, le cere funcţionarilor consulari să refuze vizele în conformitate cu legea în vigoare, în timp ce departamentul reevaluează procedurile de selecţie şi verificare.

„Administraţia Trump pune capăt abuzării sistemului american al imigraţiei de către cei care caută să se îmbogăţească pe socoteala poporului american”, a confirmat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

Suspendarea va începe pe 21 ianuarie şi va continua pe termen nelimitat până când Departamentul va efectua o reevaluare a procesării vizelor de imigranţi.

Citește și
google
Google îşi avertizează angajaţii cu vize pentru SUA să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasade

„Departamentul de Stat va folosi autoritatea sa de lungă durată pentru a considera ineligibili potenţialii imigranţi care ar deveni o povară publică pentru Statele Unite şi ar exploata generozitatea poporului american”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott.

„Imigraţia din aceste 75 de ţări va fi suspendată în timp ce Departamentul de Stat reevaluează procedurile de procesare a imigraţiei pentru a preveni intrarea cetăţenilor străini care ar beneficia de asistenţă socială şi ajutoare sociale”, a precizat purtătorul de cuvânt.

În noiembrie 2025, o telegramă diplomatică a Departamentului de Stat trimisă posturilor din întreaga lume a instruit ofiţerii consulari să aplice noi reguli de selecţie radicale în conformitate cu aşa-numita prevedere „public charge” (povară publică) din legea imigraţiei.

Ghidul instruieşte ofiţerii consulari să refuze vizele solicitanţilor consideraţi susceptibili de a depinde de beneficii publice, luând în considerare o serie de factori, inclusiv sănătatea, vârsta, cunoştinţele de limba engleză, situaţia financiară şi chiar nevoia potenţială de îngrijire medicală pe termen lung. Solicitanţii în vârstă sau supraponderali ar putea fi respinşi, alături de cei care au beneficiat în trecut de asistenţă financiară din partea guvernului sau de instituţionalizare.

Deşi prevederea privind povara publică există de zeci de ani, aplicarea acesteia a variat foarte mult de la o administraţie la alta, funcţionarii consulari având, de-a lungul timpului, o largă libertate de apreciere în aplicarea standardului, notează Fox News.

Excepţiile de la noua suspendare vor fi „foarte limitate” şi vor fi permise numai după ce solicitantul a îndeplinit criteriile cu privire la „povara publică”. Conform telegramei diplomatice, excepţiile includ persoanele cu dublă cetăţenie care deţin un paşaport valabil pentru o ţară care nu figurează pe listă sau dacă solicitantul poate demonstra că şederea sa serveşte interesului naţional „America First”. Dacă viza a fost deja aprobată, dar nu a fost încă tipărită, funcţionarul consular „trebuie să refuze cererea”.

Lista cuprinde toate regiunile importante ale lumii, incluzând ţări din Africa, Asia, America Latină, Orientul Mijlociu şi Europa de Est. Printre ele se află şi Republica Moldova.

Lista completă a ţărilor cuprinde: Afganistan, Albania, Algeria, Antigua şi Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Birmania, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeş, Cuba, Republica Democratică Congo, Dominica, Egipt, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts şi Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent şi Grenadine, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan şi Yemen.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, vize, Republica Moldova,

Dată publicare: 15-01-2026 08:50

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Citește și...
Destinații de vacanță accesibile pentru călătorii cu buget redus. Țări de vizitat în 2026
Stiri Turism
Destinații de vacanță accesibile pentru călătorii cu buget redus. Țări de vizitat în 2026

După un an dominat de revolte anti-turism în Europa și restricții pentru vizitatori, 2026 aduce o schimbare: tot mai multe destinații din lume atrag activ turiști cu buget redus prin prețuri accesibile, vize gratuite și politici pro-turism.

Google îşi avertizează angajaţii cu vize pentru SUA să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasade
Stiri externe
Google îşi avertizează angajaţii cu vize pentru SUA să evite călătoriile internaţionale din cauza întârzierilor la ambasade

Google își avertizează angajații cu vize americane să evite călătoriile internaționale, din cauza întârzierilor mari în procesarea vizelor la ambasadele SUA.

Cuba denunţă un număr „fără precedent” de refuzuri de vize din partea SUA pentru sportivii săi. „Un climat de incertitudine”
Stiri externe
Cuba denunţă un număr „fără precedent” de refuzuri de vize din partea SUA pentru sportivii săi. „Un climat de incertitudine”

Cuba a denunţat vineri un număr ''fără precedent" de refuzuri de vize din partea ambasadei Statelor Unite pentru sportivi, arbitri şi responsabili sportivi de pe insulă în 2025, informează AFP.

Recomandări
Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM
Stiri Justitie
Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din intanțe. Reacția CSM

Magistrați, reprezentanți ai societății civile și ai mai multor instituții publice s-au întâlnit pentru a doua oară la Guvern, ca să discute problemele din Justiție.  

Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda
Stiri externe
Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda

Mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda „în următoarele zile”, a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după o întâlnire la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani.

Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut
Stiri Politice
Guvernul pregătește bugetul de stat pe 2026. Ministerele prezintă la Palatul Victoria bilanțul pentru anul trecut

Ministerele au început să prezinte bilanţul pentru 2025 şi baza de la care se porneşte în construcţia bugetului din 2026. Joi sunt chemați la reprezentanții de la Educație, Cultură, Dezvoltare și Apărare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Ianuarie 2026

45:18

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59