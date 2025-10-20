Premierul britanic le va cere aliaţilor să-şi intensifice eforturile pentru a „deteriora maşinăria de război a lui Putin”

20-10-2025 | 21:17
keir starmer
Keir Starmer a declarat că le va cere aliaţilor să-şi intensifice eforturile economice pentru a creşte presiunea asupra industriei de apărare ruseşti, potrivit dpa.

Ioana Andreescu

Starmer va discuta această situaţie în cadrul reuniunii de vineri a aşa-numitei "Coaliţii a Voinţei", care reuneşte ţările europene care ajută militar Ucraina şi sunt dispuse să-i ofere garanţii de securitate post-război.

Discuţiile vor avea loc după întâlnirea de săptămâna trecută

Discuţiile vor avea loc după întâlnirea de săptămâna trecută de la Casa Albă dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, care nu s-a încheiat cu un acord pentru livrarea către Kiev de rachete de croazieră Tomahawk de către SUA şi în timpul căreia liderul ucrainean s-ar fi confruntat cu presiuni pentru a accepta termenii propuşi de Moscova pentru încheierea războiului.

Financial Times a relatat că întâlnirea dintre Zelenski şi Trump de la Casa Albă s-a transformat într-o "discuţie aprinsă".

Zelenski a insistat public că întâlnirea a fost "pozitivă

Zelenski a insistat public că întâlnirea a fost "pozitivă", dar a sugerat că preşedintele SUA nu a vrut să-i supere pe ruşi înainte de întâlnirea cu Putin de la Budapesta.

"În opinia mea, nu doreşte o escaladare cu ruşii până nu se întâlneşte cu ei", a spus Zelenski.

Starmer a declarat că doreşte ca Ucraina să se afle în "cea mai puternică poziţie posibilă" înainte, în timpul şi după orice încetare a focului, deşi a subliniat că Putin nu este serios în ceea ce priveşte pacea.

Înaintea reuniunii de vineri a Coaliţiei Voinţei", Starmer a spus: "Trebuie să fim fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina şi mă angajez să ne intensificăm eforturile pentru a deteriora maşinăria de război a lui Putin".

"Tacticile de amânare ale Rusiei au arătat în repetate rânduri că Ucraina este singura parte care îşi doreşte cu adevărat pacea. Putem vedea cu toţii că Putin nu doreşte asta şi continuă să aleagă violenţa şi distrugerea", a mai spus Starmer.

"Tiranii ca Putin răspund doar la forţă. Trebuie să creştem presiunea asupra economiei şi industriei sale de apărare, aşa cum am făcut săptămâna trecută cu un pachet major de sancţiuni până când va fi gata să facă pace", a mai spus el.

"Pe măsura ce se apropie iarna, vom continua să ne intensificăm sprijinul - umanitar, financiar şi militar - astfel încât Ucraina să îşi poată apăra poporul şi suveranitatea", a spus premierul britanic.

