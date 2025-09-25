Keir Starmer: Comentariile lui Donald Trump despre aplicarea legii sharia la Londra sunt ridicole

25-09-2025 | 22:51
keir starmer
Premierul britanic Keir Starmer a apreciat ca absurdă şi ridicolă afirmaţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia Londra "vrea să treacă la legea sharia", notează AFP.

Trump a făcut această declaraţie marţi, în timpul unui discurs în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York, în care l-a luat în vizor şi pe primarul Londrei, Sadiq Khan.

"Mă uit la Londra, unde aveţi un primar groaznic, groaznic, groaznic, şi unde lucrurile s-au schimbat atât de mult", a declarat Donald Trump. "Acum vor să adopte legea sharia", a adăugat el.

Starmer a declarat presei la Londra că au existat "câteva lucruri" asupra cărora el şi liderul de la Casa Albă nu au fost de acord, în ciuda vizitei de stat reuşite a preşedintelui american în Marea Britanie la începutul acestei luni, în cursul căreia divergenţele au fost trecute cu vederea.

"Aceasta este una dintre ele. Ideea de a introduce legea sharia este absurdă. Şi Sadiq Khan este un om foarte bun care luptă eficient împotriva criminalităţii", a afirmat el.

"Am avut o vizită de stat bună săptămâna trecută, dar în această privinţă nu sunt de acord cu el (...) comentariile despre legea sharia sunt ridicole", a adăugat premierul britanic.

Khan, un membru musulman al Partidului Laburist de centru-stânga al lui Starmer, este de mult timp în conflict cu preşedintele Trump.

În funcţie din 2016, el l-a criticat în acel an pentru sugestia candidatului prezidenţial de atunci ca musulmanilor să li se interzică să călătorească în SUA.

Înainte de prima vizită oficială a lui Donald Trump la Londra în 2019, Khan l-a comparat, de asemenea, cu "dictatorii europeni din anii 1930 şi 1940".

În urma ultimelor declaraţii făcute de Donald Trump, Khan l-a acuzat că este "rasist, sexist, misogin şi islamofob".

