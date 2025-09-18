Donald Trump a dat mâna cu „XYZ-Q3”. Președintele SUA, salutat de aproape 150 de oameni

18-09-2025 | 19:32
Președintele american, Donald Trump, a declarat în Marea Britanie că este „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin, în timp ce premierul britanic, Keir Starmer, a pledat pentru sporirea presiunii asupra Moscovei.

Cei doi lideri au susținut o conferință de presă comună la sfârșitul vizitei de stat a președintelui american, unde au anunțat acorduri bilaterale în valoare de peste 250 de miliarde de lire sterline.

Geopolitică și investiții masive

După o zi rezervată ceremoniilor, acțiunea s-a mutat la reședința de la țară a premierului Starmer, Chequers, unde s-a discutat despre geopolitică.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Am discutat astăzi despre cum ne putem consolida apărarea, cum putem sprijini Ucraina și cum putem spori presiunea asupra lui Vladimir Putin ca să-l facem să încheie o pace durabilă.”

Donald Trump, președintele SUA: „Președintele Putin m-a dezamăgit foarte rău, sunt foarte dezamăgit că nu am rezolvat și acest război. Dar sper că în curând vom avea vești bune pentru voi în privința Rusiei.”

Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor
Donald Trump a plecat de la Castelul Windsor spre întâlnirea cu Keir Starmer. O fotografie memorabilă cu familia regală

De asemenea, s-a pus accentul pe aprofundarea legăturilor economice. Companii americane precum Microsoft, Nvidia, Google și OpenAI s-au angajat să investească 150 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie în următorii ani, în domenii precum apărarea, inteligența artificială, calculul cuantic și energia nucleară civilă. Investițiile vor crea aproximativ 8.000 de noi locuri de muncă.

Banchet regal și momente memorabile

Momentul culminant al vizitei de stat a fost banchetul oferit de familia regală la Castelul Windsor. Prima Doamnă, Melania, a purtat o rochie galbenă, iar Regina Camilla o rochie albastră, o alăturare văzută de unii jurnaliști drept o trimitere la steagul Ucrainei.

Regele Charles al III-lea: „Azi sărbătorim o relație între cele două țări, pe care cu siguranță nici George Washington, nici Regele George nu și-ar fi putut-o imagina. Oceanul încă ne desparte, dar în atâtea alte privințe suntem astăzi mai uniți ca oricând.”

Regele Charles a strecurat în discursul său referiri la amenințarea rusă și la protejarea mediului, subiecte sensibile pentru Trump, dar a căror abordare a fost esențială pentru succesul diplomatic al întâlnirii.

Regele Charles al III-lea: „Azi, când o forță tiranică amenință din nou Europa, noi și aliații noștri oferim sprijin Ucrainei să respingă agresiunea și să obțină pacea. [...] În efortul de a crea o lume mai bună, avem și șansa prețioasă de a proteja și de a restaura minunile și frumusețea naturii pentru generațiile care vor urma.”

Trump cel spontan

Trump s-a ținut de discursul pregătit, dar a avut și momente de spontaneitate.

Donald Trump: „Am stat la rând și am dat noroc cu aproape 150 de oameni. Regele îi cunoștea pe fiecare în parte, iar unii aveau nume ciudate, precum „XYZ-Q3”. Majestatea Sa îi cunoștea pe toți sau cel puțin așa cred, pentru că nimeni nu s-a plâns. Am fost foarte impresionat.”

Donald Trump: „Este un privilegiu fără precedent să fiu primul președinte american primit aici. Și poate voi fi și ultimul. De fapt, chiar sper să fiu ultimul [președinte care face a doua vizită de stat în Marea Britanie].”

Trump a fost așezat la mijlocul mesei de peste 47 de metri, între Rege și Prințesa Kate.

Donald Trump: „Melania și cu mine suntem încântați să ne întâlnim din nou cu Prințul William și să o vedem pe Alteța Sa Regală, Prințesa Catherine, atât de strălucitoare, sănătoasă și foarte frumoasă. Este o mare onoare.”

Cei 160 de invitați au savurat un meniu sofisticat, care a inclus pannacotta cu năsturel și înghețată de vanilie, și s-au delectat cu un coniac din 1912, anul în care s-a născut mama lui Trump.

Danica Kirka, Associated Press: „Toată această pompă are un scop. Este exercitarea ca la carte a așa-numitei soft power, iar asta înseamnă că, atunci când discuți despre chestiuni grave, precum războiul din Ucraina, sporești șansele ca președintele american și premierul britanic să se înțeleagă, iar asta e vital în vremuri grele ca acestea.”

