Schimbări importante în UK, pentru combaterea migrației ilegale. Se va lansa un card special pentru dreptul la muncă, digital

25-09-2025 | 17:47
migranti, Marea Britanie, UK
Shutterstock

Fiecare adult din Marea Britanie va avea nevoie de un nou card de identitate digital emis de guvern, conform planurilor care vor fi prezentate de Sir Keir Starmer, premierul britanic.

Cristian Matei

Într-un nou efort de combatere a migrației ilegale, este de așteptat ca prim-ministrul să-și anunțe sprijinul de principiu pentru schema de verificare a dreptului cetățenilor de a locui și de a munci în Marea Britanie, anunță The Times.

Planurile detaliate pentru ceea ce a fost numit „cardul britanic” vor fi supuse consultării publice și este de așteaptat să necesite adoptarea unei legi.

Angajamentul politic va fi probabil prezentat de Starmer într-un discurs pe care îl va ține vineri la Londra.

Conform planurilor, orice persoană care începe un nou loc de muncă va fi obligată să „prezinte” cartea de identitate digitală, care va fi apoi verificată automat în baza de date centrală a persoanelor care au dreptul să lucreze în Regatul Unit.

În prezent, lucrătorii trebuie să prezinte unul dintre mai multe documente de identitate fizice posibile, dar există îngrijorări că unele dintre acestea pot fi falsificate și, de asemenea, că nu există prea multe măsuri care să împiedice angajatorii fără scrupule să pretindă că au efectuat verificarea, când de fapt nu au făcut-o.

Noul sistem ar permite funcționarilor să vadă ce verificări au fost efectuate și să le compare cu datele privind salariile de la HMRC pentru a ghida aplicarea legilor privind imigrația.

Se pare că Starmer a fost inițial sceptic cu privire la acest plan, din cauza preocupărilor legate de libertățile civile și a perspectivei opoziției publice. Cu toate acestea, el ar fi fost convins de necesitatea de a susține acest plan, în urma avertismentelor din partea unor personalități importante, printre care președintele Emmanuel Macron, că Marea Britanie trebuie să abordeze factorii care alimentează ”criza bărcilor mici” - adică problema sensibilă din punct de vedere politic a miilor de persoane care traversează Canalul Mânecii în bărci mici, supraaglomerate și adesea improprii pentru navigare, în principal din Franța, pentru a ajunge în Regatul Unit.

Shabana Mahmood, ministrul de interne, susține, de asemenea, această idee. Luna aceasta, ea a declarat că este „foarte clar” că guvernul trebuie să se ocupe de factorii care fac din Marea Britanie „o destinație preferată pentru cei care se deplasează în întreaga lume”.

„Vreau să mă asigur că putem combate acest fenomen. Cred că un sistem de identificare digitală poate contribui și la aplicarea altor legi privind munca ilegală. Consider că acesta are un rol important în gestionarea migrației. De mult timp, opinia mea politică personală a fost întotdeauna în favoarea cărților de identitate.”, a spus ministrul.

Sursa: The Times

