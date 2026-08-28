Povestea de dragoste neștiută dintre Regele Harald al Norvegiei și Regina Sonja. O iubire care a sfidat Casa Regală

Timp de mai bine de șase decenii, Harald și Regina Sonja au format un cuplu care a sfidat convențiile monarhiei. El era prințul moștenitor, iar ea o tânără provenită dintr-o familie obișnuită.

Relația lor a întâmpinat opoziție și a fost nevoie de ani de așteptare până când cei doi au primit permisiunea de a se căsători. Au sfidat convențiile, protocolul și destinul. Harald și Sonja și-au transformat iubirea secretă într-una dintre cele mai mari povești de dragoste din istoria monarhiei europene. Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la ora 6:36 în această dimineață, la Spitalul Național din Oslo, după cum a anunțat Casa Regală a Norvegiei. Pentru a se putea căsători cu ea, Harlad a sfidat convenții, așteptări și rezistențe, ajungând să-și pună în joc chiar și viitorul dinastic. Recomandări Video După inundațiile catastrofale din Nepal, bilanțul victimelor a ajuns la 547 de ...

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„Dacă nu mă pot căsători cu Sonja, voi rămâne burlac” Cei doi s-au îndrăgostit în 1959, prin intermediul unui prieten comun, Johan Stenersen. Prințul Harald, care avea atunci doar 22 de ani, s-a îndrăgostit profund de Sonja Haraldsen, care avea aceeași vârstă. Ea era o tânără provenită din înalta burghezie a orașului Oslo. El era prințul moștenitor al Norvegiei, iar destinul său îi impunea să-și găsească o soție cu origini nobiliare. Timp de nouă ani, Sonja Haraldsen și Harald au luptat pentru relația lor care era o problemă aproape imposibil de depășit pentru monarhia norvegiană. Sonja era fiica unui comerciant de textile și nu avea niciun titlu nobiliar. La acea vreme, ideea ca un viitor rege să se căsătorească cu o femeie din afara aristocrației era considerată de neconceput. Sonja s-a născut la Oslo, pe 4 iulie 1937, și a crescut în cartierul Vinderen, într-o familie a clasei mijlocii superioare din capitala norvegiană. A studiat croitoria și designul vestimentar, apoi și-a perfecționat pregătirea în Elveția, unde a studiat inclusiv științele sociale și contabilitatea. După întoarcerea în Norvegia, a studiat franceza, engleza și istoria artei la Universitatea din Oslo. La acel moment, însă, destinul ei părea să fie cât se poate de departe de cel al unei viitoare regine.

O relație interzisă Guvernul norvegian și tatăl lui Harald, Regele Olav al V-lea, nu erau favorabili căsătoriei. Exista teama că un mariaj cu o femeie fără origini regale ar putea pune chiar în pericol stabilitatea monarhiei. Din acest motiv, timp de nouă ani, Harald și Sonja au fost nevoiți să-și trăiască iubirea departe de ochii publicului. Se întâlneau în special în casa Sonjei și a mamei sale. Când presa a început să suspecteze relația dintre cei doi, presiunea a crescut și mai mult. Harald nu era însă dispus să renunțe la femeia pe care o iubea. În cele din urmă, prințul moștenitor și-a pus familia și instituțiile în fața unei alegeri. Era dispus să accepte destinul de viitor rege, dar nu să se căsătorească cu o altă femeie. Dacă Sonja nu putea deveni soția sa, Harald era pregătit să rămână necăsătorit și, implicit, să nu aibă copii. Situația a devenit astfel și o problemă de succesiune. Harald era singurul fiu al Regelui Olav, iar perspectiva ca el să nu aibă moștenitori punea sub semnul întrebării continuitatea dinastiei. În fața unui asemenea ultimatum, regele și guvernul au ajuns, în cele din urmă, să cedeze. În 1967, Regele Olav a început să se consulte cu guvernul și cu reprezentanții politici. Alegerea maritală a viitorului suveran necesita, de fapt, un acord instituțional. În cele din urmă, guvernul și-a dat acordul. Pe 19 martie 1968 a venit anunțul oficial. Regele Olav a comunicat Parlamentului norvegian că și-a dat consimțământul pentru ca fiul său, prințul moștenitor Harald, să se logodească cu domnișoara Sonja Haraldsen, fiica lui Karl August Haraldsen și a lui Dagny Haraldsen, conform vanityfair.it.

„Prințesa Poporului” Pe 29 august 1968, Prințul Harald și Sonja Haraldsen s-au căsătorit în sfârșit în Catedrala din Oslo. Amândoi aveau 31 de ani. Catedrala fusese decorată cu peste 2.500 de flori, printre care trandafiri, margarete, frezii, flori de mazăre și gladiole. Sonja a ajuns la altar însoțită de Regele Olav al V-lea, tatăl lui Harald, întrucât tatăl ei murise în 1959. La nuntă au participat aproximativ 850 de invitați, un număr relativ redus pentru căsătoria moștenitorului tronului. Printre invitați s-au aflat membri ai principalelor familii regale europene și șefi de stat. Seara, la ora 19:00, Regele Olav a oferit un banchet pentru 225 de persoane în marea sală de mese a Palatului Regal. Au ținut discursuri suveranul, Prințul Moștenitor Harald și Bernt Ingvaldsen, președintele Parlamentului norvegian. După cină au început dansurile, iar Harald și noua sa soție au deschis balul pe ritmurile unui vals compus special pentru ei. În acea zi, tânăra care studiase design vestimentar și visase să devină croitoreasă a intrat oficial în familia regală. Femeia fără titlu devenise viitoarea regină. Pentru norvegieni a fost o mare sărbătoare. Sonja reprezenta ceva complet nou. Nu se născuse prințesă, nu provenea dintr-o dinastie europeană și nu avea în spate generații de strămoși aristocrați. Era, pur și simplu, o norvegiancă. Tocmai această normalitate a făcut-o atât de populară. Presa vremii a numit-o „prințesa poporului”, un apelativ care avea să fie folosit de-a lungul anilor și pentru alte femei din familiile regale. Povestea Sonjei avea toate elementele unei povești de basm: o fată obișnuită care îl întâlnește pe prinț, se îndrăgostește de el și, după o lungă perioadă de așteptare, reușește în cele din urmă să se căsătorească cu el. Luna de miere a fost pe măsura tradiției familiilor regale europene. Cuplul a plecat într-o croazieră privată la bordul vasului Norge, iahtul familiei regale norvegiene. Ani mai târziu avea să iasă la iveală și un detaliu curios. Harald și Sonja ar fi folosit două pașapoarte false pentru a zbura în Hawaii, unde s-au prezentat sub numele de Tom și Eva Manstad. A fost un mic truc prin care au încercat să petreacă câteva zile departe de privirile publicului și de regulile stricte ale vieții regale. În 1972 s-a născut prima lor fiică, Märtha Louise. În 1973 a venit pe lume Haakon Magnus, actualul rege al Norvegiei.

Posibilă căsătorie regală cu Prințesa Sofia, devenită Regina Emerită a Spaniei Timp de ani, suveranul și reprezentanții curții speraseră că Harald va alege o prințesă. Harald era considerat unul dintre cei mai râvniți burlaci ai monarhiilor europene. Era tânăr, chipeș, educat și destinat să devină rege. Nu este, așadar, surprinzător că mai multe familii regale îl considerau un posibil soț pentru fiicele lor. Tânărul moștenitor a fost trimis la Oxford, iar întâlnirile cu unele dintre prințesele europene au fost încurajate. Printre posibilele candidate pentru tronul Norvegiei se afla și Prințesa Sofia a Greciei, fiica Regelui Paul și a Reginei Frederica a Greciei, devenită ulterior Regina Emerită a Spaniei. În 1959, în timpul unei călătorii a familiei regale grecești în Scandinavia, presa norvegiană a început să-i prezinte drept un posibil cuplu, deși cei doi aproape că nu se cunoșteau. Harald și Sofia au fost fotografiați împreună în mai multe ocazii, inclusiv în timpul unor activități pe mare. În vara anului 1960, presa scria că anunțul logodnei dintre Prințul Moștenitor Harald și Prințesa Sofia era iminent. Palatul norvegian a dezmințit însă informațiile. Mulți ani mai târziu, Regina Sofia a Spaniei avea să povestească această întâmplare jurnalistei Pilar Urbano, biografa sa. Suverana își amintea că, atunci când a ajuns în Scandinavia în 1959, alături de familia sa, s-a trezit pe primele pagini ale ziarelor norvegiene alături de o fotografie a lui Harald. Partea amuzantă era că, potrivit propriilor sale declarații, cei doi aproape că nu se cunoșteau. Sofia a explicat că exista, într-adevăr, un interes puternic pentru favorizarea acestei căsătorii: au fost organizate întâlniri, s-au făcut scenarii, iar presa a scris intens despre posibilul cuplu. Însă, în cuvintele sale, tentativa de a aranja căsătoria dintre cei doi tineri a avut un rezultat „nul”. În timp ce Harald lupta pentru a se putea căsători cu Sonja, Sofia Greciei își urma propriul drum. În 1962, s-a căsătorit la Atena cu Prințul Juan Carlos al Spaniei, membru al dinastiei de Bourbon. Căsătoria a unit două importante familii regale europene, iar în 1975, când Juan Carlos a devenit Regele Spaniei, Sofia a devenit regină.

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