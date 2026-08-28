Acciza la motorină, redusă temporar cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor
Acciza la motorină, redusă temporar cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor

Povestea de dragoste neștiută dintre Regele Harald al Norvegiei și Regina Sonja. O iubire care a sfidat Casa Regală

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Regele Harald al Norvegiei si regina sonja
Getty

Timp de mai bine de șase decenii, Harald și Regina Sonja au format un cuplu care a sfidat convențiile monarhiei. El era prințul moștenitor, iar ea o tânără provenită dintr-o familie obișnuită. 

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Relația lor a întâmpinat opoziție și a fost nevoie de ani de așteptare până când cei doi au primit permisiunea de a se căsători.

Au sfidat convențiile, protocolul și destinul. Harald și Sonja și-au transformat iubirea secretă într-una dintre cele mai mari povești de dragoste din istoria monarhiei europene.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la ora 6:36 în această dimineață, la Spitalul Național din Oslo, după cum a anunțat Casa Regală a Norvegiei.

Pentru a se putea căsători cu ea, Harlad a sfidat convenții, așteptări și rezistențe, ajungând să-și pună în joc chiar și viitorul dinastic.

Recomandări Video

„Iubirea este un punct de reper. Ne oferă o direcție și ceva care să ne ghideze. Ne dă valoare ca oameni și un motiv pentru a trăi”, spunea Regele Harald în discursul său de Anul Nou din 2013.

Cei doi s-au căsătorit în 1968, după nouă ani de așteptare.

Sonja Haraldsen, o femeie fără sânge regal

Pe 29 august cuplul regal ar fi sărbătorit 58 de ani de căsătorie. O aniversare care încapsula o poveste de dragoste începută cu mult înainte ca Harald să urce pe tron și care l-a obligat să facă una dintre cele mai dificile alegeri ale vieții sale.

„Eu și Sonja nu suntem victimele unei iubiri trecătoare”, declara el atunci când relația lor a devenit publică. Nu era doar o declarație romantică. Era și o poziție fermă în fața unei monarhii care, chiar și în anii '60, considera că mariajul viitorului suveran era o chestiune dinastică, nu una strict personală.

„Dacă nu mă pot căsători cu Sonja, voi rămâne burlac”

Cei doi s-au îndrăgostit în 1959, prin intermediul unui prieten comun, Johan Stenersen. Prințul Harald, care avea atunci doar 22 de ani, s-a îndrăgostit profund de Sonja Haraldsen, care avea aceeași vârstă.

Ea era o tânără provenită din înalta burghezie a orașului Oslo. El era prințul moștenitor al Norvegiei, iar destinul său îi impunea să-și găsească o soție cu origini nobiliare. Timp de nouă ani, Sonja Haraldsen și Harald au luptat pentru relația lor care era o problemă aproape imposibil de depășit pentru monarhia norvegiană.

Sonja era fiica unui comerciant de textile și nu avea niciun titlu nobiliar. La acea vreme, ideea ca un viitor rege să se căsătorească cu o femeie din afara aristocrației era considerată de neconceput.

Sonja s-a născut la Oslo, pe 4 iulie 1937, și a crescut în cartierul Vinderen, într-o familie a clasei mijlocii superioare din capitala norvegiană. A studiat croitoria și designul vestimentar, apoi și-a perfecționat pregătirea în Elveția, unde a studiat inclusiv științele sociale și contabilitatea.

După întoarcerea în Norvegia, a studiat franceza, engleza și istoria artei la Universitatea din Oslo. La acel moment, însă, destinul ei părea să fie cât se poate de departe de cel al unei viitoare regine.

O relație interzisă

Guvernul norvegian și tatăl lui Harald, Regele Olav al V-lea, nu erau favorabili căsătoriei. Exista teama că un mariaj cu o femeie fără origini regale ar putea pune chiar în pericol stabilitatea monarhiei.

Din acest motiv, timp de nouă ani, Harald și Sonja au fost nevoiți să-și trăiască iubirea departe de ochii publicului. Se întâlneau în special în casa Sonjei și a mamei sale. Când presa a început să suspecteze relația dintre cei doi, presiunea a crescut și mai mult.

Harald nu era însă dispus să renunțe la femeia pe care o iubea. În cele din urmă, prințul moștenitor și-a pus familia și instituțiile în fața unei alegeri. Era dispus să accepte destinul de viitor rege, dar nu să se căsătorească cu o altă femeie. Dacă Sonja nu putea deveni soția sa, Harald era pregătit să rămână necăsătorit și, implicit, să nu aibă copii.

Situația a devenit astfel și o problemă de succesiune. Harald era singurul fiu al Regelui Olav, iar perspectiva ca el să nu aibă moștenitori punea sub semnul întrebării continuitatea dinastiei. În fața unui asemenea ultimatum, regele și guvernul au ajuns, în cele din urmă, să cedeze.

În 1967, Regele Olav a început să se consulte cu guvernul și cu reprezentanții politici. Alegerea maritală a viitorului suveran necesita, de fapt, un acord instituțional.

În cele din urmă, guvernul și-a dat acordul. Pe 19 martie 1968 a venit anunțul oficial. Regele Olav a comunicat Parlamentului norvegian că și-a dat consimțământul pentru ca fiul său, prințul moștenitor Harald, să se logodească cu domnișoara Sonja Haraldsen, fiica lui Karl August Haraldsen și a lui Dagny Haraldsen, conform vanityfair.it.

„Prințesa Poporului”

Pe 29 august 1968, Prințul Harald și Sonja Haraldsen s-au căsătorit în sfârșit în Catedrala din Oslo. Amândoi aveau 31 de ani.

Catedrala fusese decorată cu peste 2.500 de flori, printre care trandafiri, margarete, frezii, flori de mazăre și gladiole. Sonja a ajuns la altar însoțită de Regele Olav al V-lea, tatăl lui Harald, întrucât tatăl ei murise în 1959.

La nuntă au participat aproximativ 850 de invitați, un număr relativ redus pentru căsătoria moștenitorului tronului. Printre invitați s-au aflat membri ai principalelor familii regale europene și șefi de stat.

Seara, la ora 19:00, Regele Olav a oferit un banchet pentru 225 de persoane în marea sală de mese a Palatului Regal. Au ținut discursuri suveranul, Prințul Moștenitor Harald și Bernt Ingvaldsen, președintele Parlamentului norvegian.

După cină au început dansurile, iar Harald și noua sa soție au deschis balul pe ritmurile unui vals compus special pentru ei.

În acea zi, tânăra care studiase design vestimentar și visase să devină croitoreasă a intrat oficial în familia regală. Femeia fără titlu devenise viitoarea regină.

Pentru norvegieni a fost o mare sărbătoare. Sonja reprezenta ceva complet nou. Nu se născuse prințesă, nu provenea dintr-o dinastie europeană și nu avea în spate generații de strămoși aristocrați. Era, pur și simplu, o norvegiancă.

Tocmai această normalitate a făcut-o atât de populară. Presa vremii a numit-o „prințesa poporului”, un apelativ care avea să fie folosit de-a lungul anilor și pentru alte femei din familiile regale.

Povestea Sonjei avea toate elementele unei povești de basm: o fată obișnuită care îl întâlnește pe prinț, se îndrăgostește de el și, după o lungă perioadă de așteptare, reușește în cele din urmă să se căsătorească cu el.

Luna de miere a fost pe măsura tradiției familiilor regale europene. Cuplul a plecat într-o croazieră privată la bordul vasului Norge, iahtul familiei regale norvegiene.

Ani mai târziu avea să iasă la iveală și un detaliu curios. Harald și Sonja ar fi folosit două pașapoarte false pentru a zbura în Hawaii, unde s-au prezentat sub numele de Tom și Eva Manstad. A fost un mic truc prin care au încercat să petreacă câteva zile departe de privirile publicului și de regulile stricte ale vieții regale.

În 1972 s-a născut prima lor fiică, Märtha Louise. În 1973 a venit pe lume Haakon Magnus, actualul rege al Norvegiei.

Posibilă căsătorie regală cu Prințesa Sofia, devenită Regina Emerită a Spaniei

Timp de ani, suveranul și reprezentanții curții speraseră că Harald va alege o prințesă. Harald era considerat unul dintre cei mai râvniți burlaci ai monarhiilor europene. Era tânăr, chipeș, educat și destinat să devină rege.

Nu este, așadar, surprinzător că mai multe familii regale îl considerau un posibil soț pentru fiicele lor. Tânărul moștenitor a fost trimis la Oxford, iar întâlnirile cu unele dintre prințesele europene au fost încurajate.

Printre posibilele candidate pentru tronul Norvegiei se afla și Prințesa Sofia a Greciei, fiica Regelui Paul și a Reginei Frederica a Greciei, devenită ulterior Regina Emerită a Spaniei.

În 1959, în timpul unei călătorii a familiei regale grecești în Scandinavia, presa norvegiană a început să-i prezinte drept un posibil cuplu, deși cei doi aproape că nu se cunoșteau. Harald și Sofia au fost fotografiați împreună în mai multe ocazii, inclusiv în timpul unor activități pe mare.

În vara anului 1960, presa scria că anunțul logodnei dintre Prințul Moștenitor Harald și Prințesa Sofia era iminent. Palatul norvegian a dezmințit însă informațiile.

Mulți ani mai târziu, Regina Sofia a Spaniei avea să povestească această întâmplare jurnalistei Pilar Urbano, biografa sa. Suverana își amintea că, atunci când a ajuns în Scandinavia în 1959, alături de familia sa, s-a trezit pe primele pagini ale ziarelor norvegiene alături de o fotografie a lui Harald.

Partea amuzantă era că, potrivit propriilor sale declarații, cei doi aproape că nu se cunoșteau. Sofia a explicat că exista, într-adevăr, un interes puternic pentru favorizarea acestei căsătorii: au fost organizate întâlniri, s-au făcut scenarii, iar presa a scris intens despre posibilul cuplu.

Însă, în cuvintele sale, tentativa de a aranja căsătoria dintre cei doi tineri a avut un rezultat „nul”.

În timp ce Harald lupta pentru a se putea căsători cu Sonja, Sofia Greciei își urma propriul drum. În 1962, s-a căsătorit la Atena cu Prințul Juan Carlos al Spaniei, membru al dinastiei de Bourbon. Căsătoria a unit două importante familii regale europene, iar în 1975, când Juan Carlos a devenit Regele Spaniei, Sofia a devenit regină.

Gettyimages 517430992
×

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

ULTIMELE ȘTIRI

Un bărbat de 81 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a comis o crimă acum 31 de ani, în Germania

Un bărbat de 81 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a comis o crimă acum 31 de ani, în Germania

CNN: Vizita secretă a şefului CIA relevă capcana strategică comună în care au căzut Vladimir Putin şi Donald Trump

CNN: Vizita secretă a şefului CIA relevă capcana strategică comună în care au căzut Vladimir Putin şi Donald Trump

O femeie a furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon și i-a cheltuit pe mașini de lux. Cum a pus totul la cale

O femeie a furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon și i-a cheltuit pe mașini de lux. Cum a pus totul la cale

CELE MAI CITITE

Dezastrul din Nepal, explicat: prăbușirea de la 7.000 de metri care a declanșat o viitură ireală

Dezastrul din Nepal, explicat: prăbușirea de la 7.000 de metri care a declanșat o viitură ireală

Fostul șef al Poliției Rutiere Ploiești recunoaște că a incendiat documente ale instituției. A încheiat un acord

Fostul șef al Poliției Rutiere Ploiești recunoaște că a incendiat documente ale instituției. A încheiat un acord

Planul pentru cel mai negru scenariu la Cernavodă. Autoritățile vor să aducă apă cu cisterna dacă Dunărea scade la un metru

Planul pentru cel mai negru scenariu la Cernavodă. Autoritățile vor să aducă apă cu cisterna dacă Dunărea scade la un metru

Horoscop 28 august 2026, cu Neti Sandu. Pentru o zodie vor veni bani din senin

Horoscop 28 august 2026, cu Neti Sandu. Pentru o zodie vor veni bani din senin

Veste bună în plină criză energetică: un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit „în 2-3 săptămâni”

Veste bună în plină criză energetică: un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit „în 2-3 săptămâni”

Călin Georgescu, cercetat de Comisia de Etică a Politehnicii Bucureşti. De ce nu poate fi finalizat dosarul

Călin Georgescu, cercetat de Comisia de Etică a Politehnicii Bucureşti. De ce nu poate fi finalizat dosarul

Etichete: regele harald V, Regele Harald V al Norvegiei, Norvegia,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO A fost gimnastă de performanță și a devenit pilot de avion! "În ultimul an am zburat aproximativ 300.000 de kilometri"
FOTO A fost gimnastă de performanță și a devenit pilot de avion! "În ultimul an am zburat aproximativ 300.000 de kilometri"
Citește și...
Stiri externe
Un bărbat de 81 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a comis o crimă acum 31 de ani, în Germania

Justiţia germană a condamnat vineri un bărbat de 81 de ani la închisoare pe viaţă pentru uciderea în 1994 a unei turiste americane, condamnare făcută posibilă de analiza ADN.
Stiri externe
CNN: Vizita secretă a şefului CIA relevă capcana strategică comună în care au căzut Vladimir Putin şi Donald Trump

Istoria dureroasă a Rusiei a dat naştere unui simţ al umorului negru în rândul cetăţenilor săi. 
Stiri externe
O femeie a furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon și i-a cheltuit pe mașini de lux. Cum a pus totul la cale

O femeie din Atlanta a fost condamnată la 16 ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată că, împreună cu partenera sa, a pus la cale o fraudă de milioane de dolari împotriva Amazon.

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără funcție pe Dominic Fritz, fără să o trimită înapoi. Are și o explicație

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care i-a fost transmisă de către Parlamentul României, fără să o mai trimită înapoi, la reexaminare.

Știri Actuale
Minister: Ultimul element al podului peste Siret, gata de montare. Drumul Expres Brăila-Galaţi se deschide în acest an

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, anunță că se montează ultimul element al noului pod peste Siret de pe Drumul Expres Brăila-Galați (DEx6), care va fi cel mai complex după podul peste Dunăre de la Brăila.

Stiri externe
Au trecut două zile de la dezastru, dar coșmarul continuă în Nepal: aproape 1.400 de dispăruți

Cursa contracronometru în care sunt angajate echipele de salvatorii pentru a găsi supravieţuitori la două zile după inundaţiile devastatoare care au ucis peste 550 de persoane în Nepal şi China continuă vineri, sub ameninţarea unor noi viituri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 August 2026

49:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2026

01:46:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19 | Greutatea corporală și sănătatea inimii: riscuri ascunse

30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău