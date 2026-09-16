"Suntem martorii unei ingerinţe directe din partea Occidentului, încercări de a interveni în exprimarea voinţei cetăţenilor noştri", a declarat Serghei Lavrov (foto articol) la un festival internaţional de tineret organizat în oraşul Ekaterinburg, potrivit agenţiile ruse de presă, potrivit Agerpres.

Ministrul rus de externe a adăugat că această situaţie este "deosebit de gravă" în străinătate, unde Rusia va deschide peste 300 de secţii de votare.

"Dar şi în interiorul Rusiei se produc astfel de încercări", a asigurat el.

Serghei Lavrov a insistat că ţările occidentale încearcă să "agite şi să destabilizeze" situaţia din Rusia, dar a asigurat că nu vor reuşi să îşi atingă obiectivele.

Grupul de hackeri anonimi CikLeak a anunţat miercuri pe site-ul lor că a piratat serverele Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia cu mai puţin de două zile înaintea începerii alegerilor legislative în care partidul Kremlinului, Rusia Unită, încearcă să îşi reconfirme majoritatea în pofida scăderii popularităţii în sondaje.

"Vrem ca cetăţenii ruşi să înţeleagă mai bine cum autorităţile pot manipula alegerile. Infrastructura CEC şi a contractorilor săi Rostelecom, Tsifrtech şi alţii implicaţi în dezvoltarea sistemului GAS "Alegeri 2.0" a fost compromisă. Toate materialele au fost deja distribuite jurnaliştilor", au afirmat hackeri.

Grupul de hackeri a denunţat faptul că CEC "a creat un sistem de vot electronic de la distanţă complet opac".

"Aceasta este cea mai uşoară metodă de a fura voturi. Dar acum vedem din interior că organizarea de alegeri şi falsificarea rezultatelor dorite presupun o mare presiune pentru sistem", au adăugat aceştia.

Singurul partid favorabil păcii din Rusia, Iabloko şi opoziţia comunistă şi disidenţa aflată în exil au pus la îndoială corectitudinea votului electronic şi au făcut apel la cetăţenii ruşi să voteze doar duminică şi doar cu buletin de vot.