Totul a ieșit la iveală când unii alegători au încercat să voteze în Anglia, dar nu au fost lăsați, pentru că figurau deja în Clejani.

Printre suspecți sunt și soțiile primarului și viceprimarului din localitate. La alegerile prezidențiale din mai anul trecut, în turul întâi au votat în comuna Clejani, potrivit Autorității Electorale Permanente, 2.808 de alegători.

Dintre aceștia, 2.500 erau înscriși pe listele permanente. Polițiștii din Giurgiu spun acum că procesul a fost, de fapt, fraudat.

Boțoroagă Miruna Alina, purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu: „La data de 4 mai 2025, în urma desfășurării primului tur al alegerilor pentru Președintele României, mai multe persoane, din cadrul aceluiași Birou Electoral al unei secții de votare din județul Giurgiu, ar fi participat la falsificarea documentelor și a evidențelor electorale, prin atestarea în mod neadevărat a prezenței la vot a unor persoane, prin contrafacerea unui număr însemnat de semnături înscrise în listele electorale ale secției de votare și prin introducerea în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot a datelor de identificare ale persoanelor respective.”

După ce au percheziționat locuințele celor 10 suspecți, polițiștii i-au reținut 24 de ore. Printre aceștia ar fi soția primarului și cea a viceprimarului din Clejani.

Contactați de Știrile ProTV, cei doi edili au cerut să le fie respectat dreptul la tăcere.

Corespondent Știrile Pro TV: „Anchetatorii spun că până acum au descoperit 83 de semnături falsificate, deci 83 de voturi furate de la alegători. Unii dintre ei erau plecați în Anglia și acolo au aflat cu stupoare în mai anul trecut că nu pot vota, pentru că în sistem figurau că au ales deja un președinte la Clejani.”

La finalul audierilor, procurorii au cerut arestarea preventivă a patru dintre suspecți, inclusiv soțiile aleșilor locali. Alți trei au fost plasați sub control judiciar, iar pentru ceilalți cercetările continuă în libertate.