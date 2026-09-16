Potrivit acestuia, sunt necesare 36 de milioane de lei pentru salariile personalului din UPU aflate în subordinea Ministerului Sănătății, 20 de milioane de lei pentru cheltuielile materiale ale spitalelor și alte 12 milioane de lei pentru materiale necesare funcționării unor structuri din sistem.

„Avem nevoie 36 milioane de lei pentru salarii care trebuie plătite angajaților UPU din subordinea Ministerului Sănătății. Avem nevoie de 20 milioane de lei pentru cheltuieli materiale la aceste Unități de Primiri Urgențe ale spitalelor din subordinea Ministerului Sănătății; de 30 de milioane de lei pentru a asigura cheltuielile materiale la UPU la spitalele din subordinea unităților administrativ-teritoriale; 12 milioane de lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării serviciilor de ambulanță. În total 98 de milioane de lei pentru care s-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe care erau acoperite și pentru luna decembrie și vom reloca 56 de milioane de lei de la programele Ministerului Sănătății pentru a asigura plata salariilor și cheltuielilor materiale la UPU din spitalele Ministerul Ministerului Sănătății. Vom reloca încă 42 de milioane pentru fondul pentru cheltuieli materiale din UPU ale spitalelor și pentru spitalelor UAT și pentru funcționarea și cheltuielile materiale de la spital, de la serviciul de ambulanță județene”, a declarat ministrul interimar al Sănătății.

Cseke a precizat că, pentru acoperirea necesarului imediat, banii vor fi luați de la mai multe programe naționale, între care HIV/SIDA, Programul Național de Securitate Transfuzională și Programul „Mama și Copilul”.

„Finanțarea este necesară pentru toate segmentele ce țin de Ministerul Sănătății. Va fi un gol lăsat, dar care poate fi umplut doar de un Guvern cu puteri depline”, a afirmat ministrul.

Cseke Attila a mai spus că aproximativ jumătate din suma de 98 de milioane de lei ar putea fi acoperită prin deblocarea bugetului de stat. În ceea ce privește Fondul de rezervă bugetară, ministrul a precizat că acesta nu este destinat unor astfel de acțiuni.

„Jumătate din suma 98 de milioane de lei se poate reține din deblocarea bugetului de stat. Fondul de rezervă bugetar nu se face pentru aceste tipuri de acțiuni”, a adăugat el.

În urmă cu câteva zile, ministrul interimar al Sănătății avertiza că serviciile de ambulanţă judeţene şi Unităţile de Primiri Urgenţe nu au acoperite toate cheltuielile până la finalul anului.

Cseke Attila a explicat că rectificarea bugetară este făcută, de regulă, în lunile iulie sau august, cel târziu în septembrie, însă pentru acest demers este necesară instalarea unui nou Guvern cu puteri depline.