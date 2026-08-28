Cel mai în vârstă monarh din Europa, Regele Harald al Norvegiei, a decedat la vârsta de 89 de ani

Potrivit Associated Press, palatul regal a anunțat că a murit vineri, la ora 6:35 dimineața, la Spitalul Național din Oslo.

Harald era cel mai în vârstă monarh din Europa. Popularul rege a modernizat casa regală, dar a refuzat să urmeze exemplul altor monarhi în vârstă care au abdicat în ultima perioadă. Fiul său devine acum, în mod automat, regele Haakon al VIII-lea.

La fel ca alte case regale din Europa, monarhii norvegieni îndeplinesc un rol în mare parte simbolic, bucurându-se de statutul de celebritate, în timp ce puterea reală în această democrație de 5,5 milioane de locuitori revine unui parlament ales.

Cine a fost Regele Harald al Norvegiei

Harald a fost încoronat rege după ce tatăl său, născut în Marea Britanie, regele Olav al V-lea, a decedat în ianuarie 1991, și a domnit în perioada unui boom economic determinat de industria petrolului și a gazelor naturale din țara sa.

Harald s-a născut în 1937 în Asker, lângă Oslo, devenind primul prinț norvegian născut în țară de la regele Olav al IV-lea în 1370. În secolele următoare, Norvegia nu a mai avut un rege propriu până când bunicul lui Harald, Haakon al VII-lea, a fost ales rege în urma dizolvării, în 1905, a uniunii dintre Suedia și Norvegia.

Harald avea 3 ani când naziștii au ocupat Norvegia la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Pentru a evita capturarea, mama sa a fugit împreună cu el și cu surorile sale, Ragnhild și Astrid, mai întâi în Suedia și apoi cu vaporul în Statele Unite, în timp ce tatăl și bunicul lui Harald s-au exilat în Marea Britanie împreună cu guvernul norvegian.

Refuzul lui Haakon de a se conforma cererilor germanilor i-a adus respectul poporului său.

În timpul șederii lor în Statele Unite, membrii familiei regale norvegiene au fost adesea oaspeți la Casa Albă. Harald avea 6 ani când și-a îndeplinit prima sarcină oficială, botezând noi avioane de luptă la o bază aeriană norvegiană din Canada.

Familia s-a reunit în Norvegia în iunie 1945, la scurt timp după sfârșitul războiului. Harald a urmat școlile publice, colegiul militar norvegian și Universitatea Oxford.