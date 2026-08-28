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Cel mai în vârstă monarh din Europa, Regele Harald al Norvegiei, a decedat la vârsta de 89 de ani

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Regele Harald al V-lea al Norvegiei, care a plecat în exil în Statele Unite încă din copilărie, în timpul ocupației naziste a țării sale natale, a murit la vârsta de 89 de ani.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, palatul regal a anunțat că a murit vineri, la ora 6:35 dimineața, la Spitalul Național din Oslo.

Harald era cel mai în vârstă monarh din Europa. Popularul rege a modernizat casa regală, dar a refuzat să urmeze exemplul altor monarhi în vârstă care au abdicat în ultima perioadă. Fiul său devine acum, în mod automat, regele Haakon al VIII-lea.

La fel ca alte case regale din Europa, monarhii norvegieni îndeplinesc un rol în mare parte simbolic, bucurându-se de statutul de celebritate, în timp ce puterea reală în această democrație de 5,5 milioane de locuitori revine unui parlament ales.

Cine a fost Regele Harald al Norvegiei

Harald a fost încoronat rege după ce tatăl său, născut în Marea Britanie, regele Olav al V-lea, a decedat în ianuarie 1991, și a domnit în perioada unui boom economic determinat de industria petrolului și a gazelor naturale din țara sa.

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Harald s-a născut în 1937 în Asker, lângă Oslo, devenind primul prinț norvegian născut în țară de la regele Olav al IV-lea în 1370. În secolele următoare, Norvegia nu a mai avut un rege propriu până când bunicul lui Harald, Haakon al VII-lea, a fost ales rege în urma dizolvării, în 1905, a uniunii dintre Suedia și Norvegia.

Harald avea 3 ani când naziștii au ocupat Norvegia la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Pentru a evita capturarea, mama sa a fugit împreună cu el și cu surorile sale, Ragnhild și Astrid, mai întâi în Suedia și apoi cu vaporul în Statele Unite, în timp ce tatăl și bunicul lui Harald s-au exilat în Marea Britanie împreună cu guvernul norvegian.

Refuzul lui Haakon de a se conforma cererilor germanilor i-a adus respectul poporului său.

În timpul șederii lor în Statele Unite, membrii familiei regale norvegiene au fost adesea oaspeți la Casa Albă. Harald avea 6 ani când și-a îndeplinit prima sarcină oficială, botezând noi avioane de luptă la o bază aeriană norvegiană din Canada.

Familia s-a reunit în Norvegia în iunie 1945, la scurt timp după sfârșitul războiului. Harald a urmat școlile publice, colegiul militar norvegian și Universitatea Oxford.

La fel ca tatăl său — campion olimpic la navigație în 1928 —, Harald iubea marea și bărcile cu pânze. A reprezentat Norvegia la mai multe ediții ale Jocurilor Olimpice, iar în 1987 a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale, fiind căpitanul propriului său iaht.

În tinerețe, Harald a fost îndemnat să-și găsească o soție printre prințesele Europei. Timp de nouă ani, el a respins o serie de femei din nobilime, rezistând până când a obținut în cele din urmă permisiunea tatălui său de a se căsători cu iubita lui din școală, Sonja Haraldsen, fiica unui om de afaceri de succes.

Regele Olav se temea că această căsătorie ar fi slăbit monarhia norvegiană, încă tânără. În schimb, norvegienii au întâmpinat cu bucurie nunta din 29 august 1968 și, mai târziu, au acceptat-o pe Sonja ca regină a lor. Cuplul a avut doi copii, Haakon și sora lui mai mare, Märtha Louise.

Constituția norvegiană a fost modificată în 1990 pentru a permite primului născut, indiferent de sex, să aibă prioritate în linia de succesiune. Cu toate acestea, modificarea nu a fost aplicată retroactiv, ceea ce înseamnă că Haakon a continuat să aibă prioritate față de sora sa.

Când Harald a urcat pe tron la 21 ianuarie 1991, a adoptat același motto pe care îl folosiseră tatăl și bunicul său: „Totul pentru Norvegia”. Și-a petrecut următorii ani încercând să modernizeze monarhia.

Din experiența mea, monarhia este puternică”, a spus el odată. „Acest lucru se datorează nu în ultimul rând faptului că tatăl și bunicul meu au făcut aproape totul cum trebuie. Asta mă pune sub presiune, dar o consider o provocare.”

Harald a câștigat admirația întregii țări cu un discurs emoționant rostit la o slujbă de comemorare, după ce un extremist de dreapta, Anders Behring Breivik, a ucis 77 de persoane în atacuri cu bombe și arme de foc în Norvegia, în 2011.

„Rămân convins că credința în libertate este mai puternică decât frica. Rămân convins de credința într-o democrație și o societate norvegiană deschisă. Rămân convins de credința în capacitatea noastră de a trăi liber și în siguranță în propria noastră țară”, a spus regele.

În 2016, Harald a ținut un discurs neașteptat și plin de pasiune în sprijinul egalității comunității LGBTQ+, al refugiaților și al toleranței religioase, afirmând: „Norvegienii sunt fete care iubesc fete, băieți care iubesc băieți și fete și băieți care se iubesc reciproc.” El a adăugat că mulți norvegieni au emigrat din Afganistan, Pakistan, Polonia și alte țări și că aceștia „cred în Dumnezeu, în Allah, în univers și în nimic”.

Discursul public a lăudat diversitatea națiunii scandinave și a fost vizionat de milioane de persoane pe rețelele sociale.

Regele Charles și-a văzut nepoții pentru prima dată după patru ani. Prințul Harry, Meghan și copiii lor, în vizită la Palat

Sursa: Associated Press

Etichete: Norvegia, decese, rege, regele harald V,

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