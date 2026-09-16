Cauzele tragediei aviatice sunt investigate.

Relatarea din elicopter a continuat până în ultima clipă. Echipa canalului NBC filma, din aer, cum echipele de urgență interveneau în urma unui accident petrecut la sol, încheiat cu doi morți și șase răniți, după coliziunea dintre un autobuz și un SUV.

Colleen Williams, prezentatoarea NBC4: „Știm că este vorba de un elicopter al știrilor și că am pierdut legătura cu oamenii noștri din teren... Și tocmai am primit confirmarea că elicopterul NewsChopper4 s-a prăbușit cu puțin timp înainte de ora 19.00 în Chatsworth (cartier al Los Angeles-ului). Avem nevoie de câteva minute să realizăm ce s-a întâmplat, să ne reorganizăm.”

Piloții altor elicoptere, trimise în zonă de alte televiziuni, au alertat turnul de control.

Elicopterul s-a prăbușit într-o parcare din apropierea unei clădiri. Potrivit pompierilor, în cădere a provocat un incendiu.

Alți reporteri și cameramani care se aflau în zonă au fost martorii accidentului în care au pierit colegii lor. Potrivit canalului NBC, Los Angeles, la bord se aflau reporterul Eliana Moreno, care și filma, și pilotul George Marcini. O a treia persoană a murit în parcare.

Karen Bass, primarul orașului Los Angeles: „Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) va conduce ancheta, iar în acest moment atenția noastră se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către sprijinirea celor care au intervenit în urma acestei tragedii.”

Zona respectivă era aglomerată de elicopterele televiziunilor de știri, care transmiteau în direct urmările accidentului rutier.

Mass-media din Los Angeles, al doilea oraș ca mărime din Statele Unite, sunt angajate într-o concurență acerbă. Multe posturi TV folosesc aparate de zbor pentru a relata cât mai repede de la evenimentele importante: incendii sau urmăriri în trafic.