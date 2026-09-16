Sistemul Black Talon și Sentinel supraveghează la suprafața mării, dar și subacvatic, iar după testele de la Constanța, astfel de tehnologii ar urma să fie instalate și în porturile militare din Brăila, Tulcea și Mangalia.

În portul militar din Constanța este instalat primul sistem Black Talon. Militarii îl testează și se instruiesc pentru a-l putea opera. Este vorba despre un sistem format din mai mulți senzori care pot detecta și urmări obiecte suspecte care se îndreaptă spre port.

Corespondent PRO TV: „Sistemul Black Talon va fi instalat pe acoperișul unei clădiri din portul Militar din Constanța. Va supraveghea întregul port pe o rază de 10 km. Tot ce va vedea acest echipament va fi transmis în timp real într-un centru de monitorizare”.

Patru astfel de sisteme sunt prevăzute si pentru porturile militare din Brăila, Mangalia și Tulcea.

Ciprian Mandachi, comandantul Portului Militar Constanța: „Acest echipament cuprinde un radar 3D foarte performant, echipamente electrono-optice se pot observa acolo și de asemenea un sistem pasiv de detecție a emisiilor electromagnetice. Are o rază de observare omnidirecțională 360 de grade”.

Alexandru Mitel, locțiitor al comandantului Flotilei 56 Fregate: „O bruiază, în ideea în care aceasta pierde semnalul de a fi condusă spre ținta respective, a fi bruiată, a nu își îndeplini misiunea până la final. Vorbim de drone de suprafață și drone aeriene, sisteme automate fără pilot”.

Echipamentul va fi completat de un alt sistem de detecție care va fi instalat în curând tot în porturile militare din apropierea zonei de război.

Alexandru Mitel, locțiitor comandantului Flotilei 56 Fregate: „Un echipament tip Santinel, sonare care pot detecta sisteme automate fără pilot submerse, dar și scafandri de luptă în incursiune sau chiar minisubmarine”.

viceamiral Mihai Panait, șef al Statului Major al Forțelor Navale: „Este un prim pas pe care l-am făcut împreună cu partenerii noștri pentru a ne proteja unitățile militare, navele sistemele, comandamentele din cadrul porturilor militare”.

În urmă cu 4 luni, în Portul Constanța o dronă navală s-a autodetonat la câteva sute de metri distanță de un terminal petrolier. Nici acum, ancheta nu a fost finalizată.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării Naționale: „Ne putem simți mai în siguranță, dar siguranța asta nu are niciodată o suficiență. Față de situația de atunci, care era jos, acum suntem o treaptă mai bine”.

Echipamentele antidronă instalate acum fac parte dintr-un program dezvoltat împreună cu Marina Militară Americană și au fost donate României.