Dar soluția este una de avarie și va fi nevoie de un Guvern cu puteri depline care să poate face rectificare bugetară pentru ca sistemul să nu intre în colaps spre final de an.

Pentru anul 2026 unitatea de primiri urgențe a spitalului Floreasca din Capitală, în care ajung anual peste 150.000 de pacienți, a avut alocată suma de 11 milioane de lei. Suma este cea mai mică de până acum și reprezentanții unității sanitare spun că, deși cu greu, reușesc să agigure cele necesare pentru pacienți.

Bogdan Oprița, șeful UPU SMURD București: „Pentru luna aceasta și cel mult jumătatea lui octombrie ne-am gospodărit fondurile să avem tot ce ne trebuie, inclusiv pentru luna octombrie am făcut constractul al casco pentru ambulanțe și contractul pentru oxigenul care este în butelii''

Și la Serviciul de Ambulanță Galați mai sunt bani doar până la final de octombrie. Cheltuielile mai mari sunt și din cauza faptului că a crescut prețul combustibilului, spun reprezentanții instituției.

Angelica Pintilie, dir. Economic SAJ Galați: „La începutul anului, consumul combustibilului era 200.000 de lei, pe total parc auto, ajungând în luna august la 300.000 de lei. Cheltuieli pentru asigurarea trusei medicale, pentru funcționarea parcului auto, consumabile medicale, bugetul este insuficient".

În schimb, la Serviciul de Ambulanță din Brașov, combustibilul pentru cele aproape 80 de autospeciale se ia pe datorie de două luni.

Liviu Stelea, managerul SAJ Brașov: „S-a decis ca societatea să primească din partea noastră o solicitare de amânare a plății în situația în care nu vom putea efectua plata în termen. Din partea serviceurilor avem înțelegeri, am contactat din timp pentru a putea depăși momentele acestea de amânare a plăților''.

Corespondent Pro TV: „Pentru a asigura funcționarea unităților de primiri urgențe din toată țara, dar și a serviciilor de ambulanță și plata salariilor pentru luna octombrie, ministrul interimar al Sănătății spune că a găsit o soluție de avarie. A relocat 98 de milioane de lei de la alte domenii din Minister - adică de la programe de sănătate și din fondul de salarii ale medicilor medicilor rezidenți''.

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății: „Este o soluție care rezolvă pe termen scurt până la sfârșitul lunii octombrie finanțarea necesară pe toate segmentele ce țin de Ministerul Sănătății, de unde s-a luat, acolo apare în schimb un gol. Este clar acest lucru și acest gol va trebui acoperit. Acest gol poate fi acoperit numai de către un guvern cu puteri depline, astfel încât să se poată face o rectificare bugetară''.

Ministrul interimar spune că mai este nevoie de 980 de milioane de lei pentru ca toate cheltuielile Ministerului Sănătății să fie acoperite până la finalul anului.