Sunt acuzați de ultraj, distrugere și instigare. Alte 41 de persoane au fost duse la secții și amendate. Bilanțul este încă provizoriu. Toate imaginile surprinse de camerele amplasate în Piața Victoriei vor fi analizate.

Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional!

Șase protestatari au primit ordonanțe de reținere în urma ciocnirilor violente cu jandarmii din Piața Victoriei. Printre aceștia sunt și instigatori, care conform autorităților, s-au infiltrat în rândul fermierilor veniți în Capitală ca să protesteze.

Diana Călinescu, procuror PTB: „Un bărbat în vârstă de 36 de ani din București a publicat pe TikTok un mesaj prin care instiga publicul să participe la manifestație, dar într-un mod violent. Polițiștii s-au sesizat și au constituit dosar pentru instigare publică”.

Numele bărbatului este Ciprian Pamfile și face parte dintr-o grupare numită Lupii României. Este cunoscut autorităților și pentru participarea la mitingurile de susținere ale lui Călin Georgescu. Marți, Pamfile s-a luat la bătaie cu forțele de ordine.

Un apropiat de-al lui Ciprian Pamfile, și el prezent la protest, a fost ridicat de polițiști în Bihor. Avea la el un pistol deținut ilegal. Bărbatul în vârstă de 39 de ani a postat un clip pe rețele sociale în care a amenințat forțele de ordine în urma arestării lui Pamfile.

Individul va fi adus în Capitală pentru audieri.

Protestul de marți a escaladat în mai multe rânduri, iar ciocnirile violente dintre forțele de ordine și manifestanți au făcut victime de ambele părți.

Diana Călinescu, procuror PTB: „Cercetările au stabilit că au fost răniți 10 jandarmi, unii necesitând îngrijiri medicale și au fost distruse mai multe bunuri aparținând Jandarmeriei. Protestatarii sunt acuzați că au atacat cu țevi metalice, bâte, borduri, sticle, garduri metalice. Au fost prinși și identificați cinci bărbați cu vârste între 33 și 55 de ani care sunt acuzați de infracțiuni precum ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Au fost reținuți în cursul nopții trecute”.

Ceilalți cinci indivizi reținuți sunt din Timișoara, Buzău, dar și din Capitală.

Alexandru Iacob, Jandarmeria Română: „47 de persoane au fost conduse la sediile secțiilor de poliție pentru verificări și documentarea faptelor. Au fost aplicate 24 de sancțiuni în valoare totală de 46.000 de lei”.

În total, 32 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale însă niciuna nu a necesitat internarea.

Scenele violente sunt analizate în detaliu, iar imaginile surprinse atât de camerele de supraveghere, cât și de autorități îi vor ajuta pe procurori să stabilească dacă și alte persoane se fac vinovate de fapte antisociale.